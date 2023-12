Paolo Guerrero lamentó salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana

Los malos resultados no acompañaron a la Selección Peruana de Juan Reynoso, la cual está última en las Eliminatorias 2026. Por ello, el director técnico nacional salió de la Videna.

Uno de los dirigidos por Juan Reynoso en Perú fue Paolo Guerrero, quien no pudo anotar hasta el momento en lo que va de la cita premundialista. En conversación con el periodita Luis Carrillo Pinto, el popular 'Depredador' dio cuenta de lo significó el paso del popular 'Cabezón' en la blanquirroja. Lamentó que no siga en el puesto.

"Me siento muy apenado porque no conseguimos ese click con Juan. Los resultados no ayudaron. Seguramente él va a tener revanchas. Si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas", sostuvo el delantero.

La bicolor de Reynoso solo anotó un gol en las Eliminatorias. | Fuente: AFP

Juan Reynoso y un rápido paso por la Selección Peruana

Posteriormente, hizo un mea culpa de los que hicieron los jugadores en el campo de juego en los seis partidos de las Eliminatorias.

"Nosotros tenemos gran culpa debido a que estamos dentro del campo. La verdad que es una pena que no se haya logrado lo que queríamos. Le deseo la mejor de las suertes y estoy seguro que le irá muy bien. Es una gran persona y entrenador", remarcó.

Por último, el atacante de la Liga Universitaria de Quito sostuvo que él y sus compañeros lo dejaron todo en la cancha. Pese a ello, no alcanzó para que la Selección Peruana suba en la tabla.

"Todo el grupo hizo lo posible. Trabajamos y seguíamos las indicaciones que nos daba el técnico. Tratamos de ayudarlos, pero los resultados no se daban. Es difícil de explicar", explicó.

En lo que va de las Eliminatorias de cara a la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, la blanquirroja -que ahora será dirigida por Jorge Fossati- solo tiene dos puntos.

Son cuatro derrotas del 'equipo de todos' y dos empates. Estos dos últimos resultados los logró contra Paraguay en Ciudad del Este y Venezuela en la ciudad de Lima.

