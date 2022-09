Sadio Mané ya es compañero de Thomas Müller en Bayern Munich. | Fuente: AFP

Llegado a Múnich para paliar la marcha al Barcelona del polaco Robert Lewandowski, máquina goleadora del Bayern Munich durante ocho temporadas, el senegalés Sadio Mané deberá aprovechar su experiencia en las grandes citas, con un primer choque el martes contra el cuadro azulgrana en el Allianz Arena.

Los dirigentes y el equipo técnico del vigente campeón de Alemania mantienen intactas las expectativas en el senegalés de 30 años, a los pocos meses de su llegada a Múnich.

Sobre Sadio Mané, el delantero alemán Thomas Müller reveló una broma que le dijo el exatacante de Liverpool.

"Sadio me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días que tenga cuidado de no pasarle el balón accidentalmente a ‘Lewy’. Tenemos que jugar nuestro partido y no centrarnos demasiado en ‘Lewy’”, indicó Müller que no oculta su buena relación con Lewandowski.

“Tengo una buena relación con Lewy, especialmente en el campo. Aparte del golf, no hemos hecho mucho en privado. Tuvimos contacto por WhatsApp después de su mudanza y sí, las cosas se pusieron calientes después del sorteo. Los futbolistas no son diferentes a otros gente”, dijo.

Los números de Sadio Mané en Bayern

Sadio Mané lleva tres goles con Bayern Munich en la Bundesliga. Además el atacante africano anotó un gol en la Supercopa alemana y en la Copa Pokal.





Müller asegura que Lewandowski no será "cosa del pasado"

Thomas Múller se refirió al choque entre el Bayern Munich y Barcelona, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Champions League. Este duelo estará marcado sobre el reencuentro entre el delantero alemán y su exsocio en el equipo bávaro, Robert Lewandowski.

Müller enfrentará por primera vez a Lewandowski que esta temporada decidió salir de Bayern Munich, pese que le restaba un año más de contrato. Señaló que 'Lewa' no será parte del pasado del campeón alemán.

"Durará tiempo hasta que este goleador maravilloso sea cosa del pasado. Tal vez nunca será cosa del pasado porque su nombre se ha inscrito en los libros de historia", dijo en la conferencia de prensa previa al partido de la segunda jornada de la Champions que enfrentará a ambos equipos en el Allianz Arena.