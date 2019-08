Barcelona vs. Betis por la fecha 2 de LaLiga Santander | Fuente: RPP Noticias

Barcelona vs. Betis se miden este domingo por la fecha 2 de LaLiga Santander. La cita es en el Camp Nou a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). El partido lo puedes ver por la señal de DirecTV y lo podrás seguir minuto a minuto por RPP.pe.

Todo lo que no sea una victoria azulgrana, o puntuar para el Betis, en el partido en el Camp Nou va a tener un calado negativo en alguno de los dos equipos, cuando LaLiga no ha hecho más que empezar y las elevadísimas exigencias llevan a las entidades vivir cada tropiezo como una catástrofe.



Barcelona tuvo un decepcionante debut la semana pasada en San Mamés, donde cayó por 1-0 en el último minuto, y se presenta para el partido contra el Betis sin a penas delanteros, por la lesiones del uruguayo Luis Suáez, que no acabó el partido inaugural de LaLiga, y de Ousmane Dembélé, quien sí que lo hizo y parece que escondió una dolencia, que ha acabado con una importante rotura muscula y cinco semanas de baja. Tampoco podrá contar con Lionel Messi, que no está al 100%.



Con este panorama, el técnico Ernesto Valverde tendrá que echar mano de jóvenes del filial, si al final opta por dejar a Messi en el banquillo en el arranque del partido, para acompañar en la ofensiva a Antoine Griezmann, a la espera de si Rafinha está recuperado tras perderse el entrenamiento del viernes por una gastroenteritis.



El Betis de Joan Francesc Ferrer 'Rubi', con pasado azulgrana al formar parte del cuerpo técnico del fallecido Tito Vilanova y del argentino 'Tata' Martino, llega a Barcelona con la idea de zanjar la decepción de su derrota en el debut ante el Valladolid (1-2) con un primer triunfo y de repetir, por segundo año seguido, la sorpresa en el Camp Nou.









Barcelona vs. Betis: alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi o Carles Pérez, Abel Ruiz y Griezmann.



Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Joaquín, Fekir y Tello.