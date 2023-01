Barcelona enfrentará a Real Betis en la semifinal de Supercopa de España 2023 | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alejandro García

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que el duelo de semifinales de la Supercopa de España ante el Real Betis será complicado, pero que lo afrontan con las mismas ganas e ilusión que tienen por poder ganar un título, algo que "ya tocaría" después de un "'tiempo'" sin poder celebrar nada.

"Tengo muchas ganas e ilusión de levantar el primer título. Ganas intactas. Estoy aquí para conseguir títulos y si no los consigo, me vais a matar. Tengo una ilusión tremenda por ganar títulos, los jugadores también, llevamos ya un 'tiempecito' sin ganar y ya nos tocaría", manifestó en rueda de prensa.

El técnico del Barcelona reconoció que sería una inyección de moral poder ganar este título, que tienen a tiro de dos victorias. "Vamos a ver, en caso de ganar nos reforzaría mucho y en caso de perder sería un título perdido. La competiremos al máximo, daremos el cien por cien. A ver hasta dónde somos capaces de llegar", apuntó Xavi Hernández.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Barcelona no es “favorito” en la Supercopa

Xavi Hernández indicó recordó que la Supercopa de España, de la que son el club con más títulos, no la han ganado todavía en el formato actual de 'final four'

"Es un título que con este formato el Barcelona no lo ha ganado. Estamos motivados, llegamos en buen momento. Estamos bien, tranquilos, intentaremos mostrar nuestra personalidad, es un título y queremos estar aquí hasta el domingo y ganar la final", dijo

No obstante, el entrenador no se ve para nada favorito, por mucho que el Barcelona llegue como único líder de LaLiga Santander. "No lo siento así, no me veo favorito. Llegamos en buen momento, sí, pero no significa nada. Ser favoritos se demuestra en el campo, y tenemos un partido difícil. Es el campeón de Copa, un rival muy duro", avisó.

Barcelona es líder de LaLiga tras derrotar 0-1 al Atlético de Madrid | Fuente: AFP

Betis, el obstáculo del Barcelona

Barcelona se medirá en la semifinal de Supercopa de España al Real Betis de Manuel Pellegrini, elenco que levantó el título de la Copa del Rey en la temporada anterior.

"El Betis disfruta con el balón, tienen jugadores que no la pierden. Tienen mucha calidad técnica, de los rivales que mejor juegan en LaLiga. Será un duelo complicado, intentaremos dominar a través del balón", apuntó.

"Pellegrini es un entrenador ofensivo, le gustan los jugadores que la tocan y los 'futboleros' juegan todos, como Canales, Fekir, Iglesias, Luiz Henrique... A partir de ahí te tiran bien la línea, aprietan bien, son fuertes y tienen un doble pivote muy potente. Es un equipo muy completo. La clave será perder poco el balón", añadió Xavi Hernández sobre el conjunto ‘verdolaga’.





NUESTROS PODCASTS

¿Qué se sabe sobre xbb.1.5, la nueva variante de COVID-19?

Se trata de otra rama de la variante de ómicron, dominante en todo el mundo, que a su vez siguió a las anteriores variantes alfa, beta, gamma y delta. Omicron ha superado a todas las versiones anteriores del coronavirus desde que apareció a finales de 2021, y ha dado lugar a muchas subvariantes que son incluso más contagiosas que la original.