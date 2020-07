Barcelona vs. Deportivo Alavés | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona vs. Deportivo Alavés se enfrentan este domingo 19 de julio en el Estadio de Mendizorroza por la fecha 38 de LaLiga Santander. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.



El compromiso que cierra la temporada liguera del ‘Barza’, no define algo en cuanto a sus objetivos colectivos. Real Madrid ya se hizo del título y los azulgranas tienen seguro el segundo lugar, situación similar a la de su rival, que ya completó la campaña alejándose de la pelea del descenso.

Por definir sí queda el ‘pichichi’ del certamen, donde Lionel Messi va en la cima con 23 anotaciones, dos más que el merengue Karim Benzema.

Tras este juego, el objetivo estará apuntado hacia la Champions League, donde el 8 de agosto se medirán al Nápoli para resolver la llave de octavos de final, único torneo donde podrían ganar un título en la temporada.

Sin embargo, no será un compromiso con habituales nombres. Quique Setién ha citado solo a 16 futbolistas, de los cuales cuatro son de la filial y además tres son porteros. Bajas por lesión son los franceses Samuel Umtiti y Antoine Griezmann (además de la de larga duración de Ousmane Dembélé) y por sanción de Gerard Piqué, Ivan Rakitic y Junior Firpo.

En la convocatoria ha quedado fuera Arthur Melo, que no cuenta para el técnico desde que firmó por el Juventus, y por contra han entrado Ronald Araujo, Riqui Puig y Ansu Fati, que no podrán estar con el filial en el partido de 'play off' de ascenso a Segunda A que el Barcelona B jugará también este domingo ante el Valladolid Promesas en Málaga.

Para el Deportivo Alavés, ganar al Barcelona siempre es una motivación, por lo que los albiazules, liberados tras conseguir la permanencia la pasada jornada, intentarán concluir con victoria una temporada que se complicó tras el confinamiento.

ALINEACIONES PROBABLES:

Barcelona: Neto; Nélson Semedo, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Riqui Puig, Lionel Messi; Ansu Fati, Luis Suárez.

Deportivo Alavés: Aritz Castro; Martín Aguirregabiria, Víctor Laguardia, Lisandro Magallán, Adrián Marín; Manu García, Ljubomir Fejsa, Pere Pons; Borja Sainz, José Luis Rodríguez, Lucas Pérez.