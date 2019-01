Luis Suárez y Lionel Messi vuelve al once titular del Barcelona | Fuente: EFE

Barcelona vs. Eibar se enfrentan este domingo por la fecha 19 de LaLiga. El partido está programado para las 12:30 p.m. (hora peruana/En México 11:30 a.m.) en el Camp Nou. El cuadro azulgrana sale a defender la punta de la Liga Española. La transmisión está a cargo de ESPN

Tras su inesperado tropiezo en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Levante (2-1), con un equipo plagado de suplentes, el cuadro azulgrana recuperará ante el Eibar, su mejor once para completar la primera vuelta como líder de LaLiga Santander.



En el Ciutat de Valencia descansaron Marc-André ter Stegen, Leo Messi, Luis Suárez, Gerard Piqué, Jordi Alba, Ivan Rakitic y Arthur Melo y empezaron en el banquillo Sergi Roberto y Clément Lenglet.



Estos nueve futbolistas estarán el domingo, casi con toda seguridad, en el once titular para retomar el pulso a la Liga. Y completarán el once Sergio Busquets y Ousmane Dembélé, quienes sí jugaron los noventa minutos ante el Levante.



El técnico, Ernesto Valverde, no podrá contar, una jornada más con los lesionados Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen y Sergi Samper, y tampoco con Munir el Haddadi, traspasado este viernes al Sevilla por 1,05 millones de euros ante su negativa a renovar.



Ante el Eibar, el Barça buscará encadenar su sexta victoria en el campeonato. Y es que, desde que empatara en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid (1-1) el 24 de noviembre, ha ganado todos sus partidos: Villarreal (2-0), Espanyol (0-4), Levante (0-5), Celta (2-0) y Getafe (1-2).



Esa buena racha, que ha venido junto a una mejoría de juego, sobre todo en la parcela defensiva, ha consolidado al Barça en el liderato y le ha permitido proclamarse campeón de invierno, pase lo que pase mañana, pues le saca 5 puntos al Atlético, el segundo clasificado.



Por su parte, el Eibar visita el Camp Nou con el objetivo de intentar puntuar por primera vez ante los azulgranas, después de ocho derrotas en Liga, todas ellas por dos goles o más de diferencia.



Barcelona vs. Eibar: alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Dembélé y Luis Suárez.



Eibar: Riesgo; Peña, Oliveira, Arbilla, Cote; Orellana, Jordán, Diop, Cucurella; Enrich y Kike García.



Estadio: Camp Nou