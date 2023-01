Barcelona está en el primer lugar con 41 puntos, tres más que Real Madrid | Fuente: AFP | Fotógrafo: FAYEZ NURELDINE

Barcelona vs Getafe EN VIVO y EN DIRECTO: ambos equipos se verán las caras este domingo, 22 de enero, por la jornada 18 de LaLiga Santander. El duelo está programado para las 12:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Spotify Camp Nou. Tras ganar la supercopa de España al Real Madrid, el cuadro azulgrana sale a afianzarse en la punta del torneo español.



El partido entre ambos equipos será transmitido por ESPN 2 y Star Plus. No te pierdas ningún detalle del cotejo en la web de RPP.pe

La Supercopa bajo el brazo, el primer titulo desde abril del 2021, el primer trofeo de la etapa de Xavi Hernández, el liderato de LaLiga y, sobre todo, las buenas sensaciones en su juego es lo que ofrecerá el Barcelona este domingo frente al depresivo Getafe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Así llega Barcelona

Está el Barça en su mejor momento, no del curso, sino seguramente de los últimos años. Ha sacado la cabeza y ha encontrado un patrón de juego con Gavi, como diferencia. El joven sevillano apoya la punta de ataque por la izquierda en la definición y suma a un cuarto hombre en fase defensiva, con lo que parece que los azulgrana han conseguido el equilibrio.



Y los resultados le acompañan. Ganó ante el Atlético de Madrid (0-1), en un encuentro con mejor resultado que fútbol, eliminó al Betis en los penaltis de la Supercopa (2-2 en semifinales), desbordó al Real Madrid en la final (3-1) y después pasó ronda copera tras el 0-5 en Ceuta.



Mientras el Barcelona intentará vivir una fiesta, el Getafe peleará por no caer en el abismo, ya que llegará al Camp Nou al borde de los puestos de descenso y con el dolor de un técnico, Quique Sánchez Flores, que no siente el respaldo de buena parte de los estamentos del club.





Recordamos que vamos líderes en la liga#LaLigaHighlights pic.twitter.com/ENYFYkNz6t — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 21, 2023

Así llega Getafe

Getafe es un equipo al que le asaltan todas las dudas. La derrota contra el Espanyol (1-2) el pasado fin de semana, unidas a las otras dos del 2023 frente al Levante (3-2) y el Sevilla (2-1), han provocado que el proyecto de Quique Sánchez Flores se tambalee.



El mismo Quique, en rueda de prensa, mostró cierto lamento por su situación con varias frases que dejaron entrever su descontento hacia casi todo lo que le rodea: "Los proyectos necesitan más empuje y más unión". "No había conocido un Getafe turbulento en las que el equipo todavía había intentado progresar". "Da muestras de frustración, da muestras de que hay jugadores que no están jugando por diferentes motivos, que están en el banquillo pero no pueden salir".



Criticado por parte de su afición desde hace varias jornadas (piden su salida del Getafe), Quique tendrá que afrontar un calendario muy complicado partiendo desde una línea de salida extremadamente difícil. El Camp Nou, donde jamás ha ganado el conjunto azulón, no parece el mejor trampolín para tomar impulso antes de recibir al Betis y de visitar al Atlético de Madrid.

Barcelona vs Getafe: alineaciones probables.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Koundé), Koundé, Araujo (Christensen), Balde; Busquets, Frenkie de Jong (Kessié), Pedri; Dembelé, Ansu y Gavi.



Getafe: Soria; Damián, Djené, Duarte, Alderete, Portu o Juan Iglesias; Milla, Algobia, Aleñá; Borja Mayoral y Enes Ünal.



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité de Galicia).



Estadio: Camp Nou Hora:

.