Pogba se lesiona en la rodilla derecha y no jugará ante el Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: FREDERIC J. BROWN

Juventus de Turín italiano ha informado este lunes de que su jugador francés Paul Pogba tiene una lesión en el menisco lateral de la rodilla derecha y que no viajó con el resto del equipo desde California a Dallas (Estados Unidos) para jugar este martes un amistoso contra el Barcelona.



"A raíz de los dolores reportados en la rodilla derecha, Paul Pogba se sometió a exámenes radiológicos que revelaron una lesión en el menisco lateral", señala el club.



"En las próximas horas se someterá a una consulta médica especializada. Por lo tanto, no participará en el viaje a Dallas para continuar su tratamiento", agrega.



La Juve se entrenó este lunes a primera hora de la mañana en Estados Unidos para viajar a Dallas a primera hora de la tarde



Paul Pogba llegó esta temporada a Juventus

Paul Pogba, que brilló en su primera etapa en la Juventus (2012-2016), regresó a ese club italiano después de seis años irregulares en el Manchester United.

El equipo de Massimiliano Allegri venció el sábado al mexicano Chivas de Guadalajara (2-0) en Las Vegas. Pogba jugó entonces la primera parte del partido.

¿Cuándo y dónde juega Juventus vs Barcelona?

Juventus y Barcelona se medirán este martes, 26 de julio, en el Estadio Cotton Bowl, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). En España será las 2:30 a.m. del miércoles 27 de julio.

El duelo será transmitido por DirecTV Sports App y DirecTV Sports Peru, TV3, RTVE.es, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.