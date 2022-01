Barcleona vs. Linares EN VIVO: dónde ver por la Copa del Rey 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAIME REINA

Barcelona arranca la defensa del título de la Copa del Rey en su visita al Linares Deportivo, en un duelo de dieciseisavos de final a partido único en el que los andaluces, de la tercera categoría del fútbol español, confían en dar la sorpresa.

Los azulgranas están en mejoría deportiva y, pese a seguir en cuadro por las muchas bajas entre lesionados y positivos por coronavirus, siguen siendo favoritos en este arranque de reconquista copera.

Esta vez no habrá demasiadas rotaciones en el Barcelona pese a medirse a un cuadro de tercera, porque Xavi Hernández no tiene demasiado donde elegir. A falta de saber si Dani Alves podría ser inscrito y debutar a nivel oficial, también baila el número final de contagiados.

Ansu Fati y Pedri todavía no están recuperados de sus lesiones, y el recién llegado Ferran Torres --uno de los positivos-- todavía no podrá ser inscrito, porque para ello deberá el club dar salida a algún jugador con el que no se cuenta.

Barcelona vs. Linares Deportivo: horarios del partido en el mundo

Perú: 1:30 p.m.

Argentina: 3:30 p.m.

Colombia: 1:30 p.m..

Ecuador: 1:30 p.m.

México: 12:30 p.m.

Bolivia: 2:30 p.m.

Venezuela: 2:30 p.m.

Uruguay: 3:30 p.m.

Brasil: 3:30 p.m.

Chile: 3:30 p.m.

Paraguay: 3:30 p.m.

España: 7:30 p.m.

Barcelona llega al duelo tras vencer a Mallorca en LaLiga | Fuente: ESPN

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs. Linares?

Barcelona vs. Linares chocarán en duelo vibrante el miércoles 5 de enero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a la 1:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Municipal de Linarejos. En territorio argentino el partido iniciará a partir de las 3:30 p.m.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Linares?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports (610 y 1610) + en Sudamérica, Sky Sports en México y DAZN en España. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe





