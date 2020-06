Martin Braithwaite llegó al Barcelona en febrero del 2020 | Fuente: EFE

Martin Braithwaite fue el futbolista que escogió como fichaje el Barcelona en febrero pasado ante la que significaba la baja de Ousmane Dembelé por el resto de la temporada 2019-20. Sumado a la lesión de rodilla de Luis Suárez, existía la necesidad de cubrir un espacio para el ataque del equipo.

El delantero danés llegó al ‘Barza’ proveniente del Leganés, dando el gran salto en su carrera a los 29 años, sin embargo, reveló que vestirse de azulgrana era uno de los objetivos que tenía y para prueba está el diario que conserva desde los 18 años, donde escribió aquello que todavía era un sueño.

"Empecé el diario cuando tenía alrededor de 18 años y realmente he seguido con él hasta el día de hoy. Todavía sigo escribiendo en él. Cuando veo partidos siempre trato de aprender. Me gusta ver jugar a los mejores equipos y me gusta imaginar después cómo jugaría yo en ellos. Desde luego, podía verme en el Barcelona", confesó en entrevista con ‘The Athletic’.

Según Braithwaite, la nueva etapa como culé le ha empujado a hacerse mejor jugador de manera más rápida, debido a la magnitud del club.

“Hay que estar muy concentrado y te desarrollas tan rápido que puedo notar la velocidad a la que lo estoy haciendo. Estoy absorbiendo todo. Soy alguien que siempre está observando y buscando aprender. Ya puedo sentir lo mucho que me he desarrollado en tan poco tiempo", indicó.