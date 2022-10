Con Robert Lewandowski, Barcelona visita al Mallorca. | Fuente: AFP

Barcelona vs. Mallorca EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV EN DIRECTO en el Estadio de Son Moix el marco de la fecha 7 de LaLiga Santander 2022-23.

El cuadro del Barcelona, dirigido por el entrenador Xavi Hernández, visita al Osasuna el sábado 1 de octubre. El partido está programado para que empiece a las 2:00 p.m. hora peruana, en tanto que en horario español va a las 9:00 p.m. Será transmitido vía TV por ESPN 3, Movistar LaLiga y la plataforma streaming Star+.

Los 'bermellones' no ganan al Barcelona en la isla desde la temporada 2008-2009 (2-1), con quince goles a favor del conjunto catalán y solo 2 marcados por los mallorquinistas ante el rival que peor se les da en LaLiga como local.

Barcelona vs. Mallorca: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Barcelona va por la victoria en condición de local. | Fuente: RCD_Mallorca

El Barca empezará un maratón que le llevará a disputar 10 partidos en un mes y que estará condicionada por las lesiones de cinco de sus jugadores durante el parón por selecciones, que le supondrán un problema, sobre todo en la línea defensiva.



Los defensas Ronald Araujo, Jules Koundé y Héctor Bellerín, el volante Frenkie de Jong y el delantero Memphis Depay serán baja; y por primera vez esta temporada Xavi Hernández se verá limitado a la hora de elegir su once inicial después de un inicio de curso en el que prácticamente no tuvo ningún contratiempo en forma de lesiones.



Pero el técnico del Barcelona ya sabe lo que es ganar en Mallorca a pesar de las bajas. El listado de ausencias aún fue más abultado cuando visitó la isla el pasado mes de enero y, de todas formas, logró el triunfo por 0-1 con un gol de Luuk de Jong. De ese once inicial tan solo tienen opciones de repetir titularidad tres futbolistas: Marc-André Ter Stegen, Eric Garcia y Gerard Piqué.

De hecho, las bajas de Araujo y Koundé inauguran una nueva situación para Piqué, que ha estado prácticamente inédito hasta ahora. Sin ellos, Xavi únicamente tiene a su disposición a tres centrales: Eric Garcia, Andreas Christensen y el mismo Piqué. Y, a diferencia de los otros dos, el capitán azulgrana no ha tenido compromisos de selección esta semana, lo que le podría dar la titularidad en Mallorca.

En tanto Javier Aguirre, DT del Mallorca, podrá contar con prácticamente toda la plantilla, salvo Dominik Grteif y Javi Llabrés, lesionados, para un choque que llenará las gradas por primera vez en la temporada después de que el club balear agotara las localidades que puso a la venta.



El recinto de turno está en pleno desarrollo de la primera fase de las obras de remodelación que, entre otra mejoras, han acercado a los espectadores a unos siete metros del terreno de juego.



El aforo del recinto se ha reducido a unos 19.500 asientos que estarán ocupados por una afición entregada a sus colores.



Los hinchas locales han elevado a la categoría de "cracks" en este inicio del campeonato al gigantón kosovar Vedat Muriqi, máximo goleador del equipo con tres goles, uno de ellos ante el Madrid en el Bernabeu, y el lateral catalán Pablo Maffeo.

Barcelona vs. Mallorca: posibles alineaciones

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Nastasic, Jaume Costa; Kang In Lee, Ruiz de Galarreta, Grenier, Dani Rodríguez; Muriqi.

Barcelona: Ter Stegen; Eric Garcia, Christensen, Piqué, Marcos Alonso; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Raphinha.

¿Por dónde seguir el Barcelona contra Mallorca vía TV en LaLiga?

Lo ves en toda Sudamérica por la pantalla de ESPN 3 y Star+. En España va por Movistar LaLiga. RPP.pe tendrá los goles y mejores jugadas del partido. (EFE)

