Guía de partido, Barcelona vs Manchester United por la Europa League 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

Se define en Inglaterra. Barcelona y Manchester United ya tienen en la mira lo que será el duelo por la vuelta de los playoffs de la Europa League 2022-23.

Este partidazo entre el Barcelona de Xavi Hernández y la tienda del Manchester United, que se llevará a cabo en el mítico Old Trafford (Inglaterra) el jueves 23 de marzo, dará un boleto al ganador a la ronda de octavos de final de la Europa League. En la ida quedaron empatados a dos y no hay un claro favorito para la contienda.

La plantilla del Barcelona, tras la última victoria en LaLiga Santander ante el Cádiz (2-0) en condición de local, hizo el último lunes un entrenamiento de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, previo a su viaje a tierras inglesas.

Barcelona vs. Manchester United: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

El DT del conjunto blaugrana dirigió una sesión con todos los disponibles del primer equipo más los futbolistas del Barcelona Atlètic Antonio Aranda y Lucas Román.

Ferran Torres, delantero del club culé, ante los medios de comunicación haber consultado un psicólogo para ayudarle a salir de un "pozo sin fondo" en el que tenía la sensación de haberse hundido.

"Entré en un pozo sin fondo, no sabía como salir", confesó el joven atacante traspasado del City al Barcelona por 55 millones de euros en enero de 2022, y que vivió unos primeros meses complicados en Cataluña.

"La gente no tuvo en cuenta el hecho de que llegué al club en un momento complicado, cuando el equipo iba noveno en Liga, y que participé en clasificar al club para la Champions League", lamentó Ferran Torres, precisando que "no se puede decir 'no' al Barça".

Tras un final de temporada decepcionante con el Barça en 2021-22, sufrió una lesión en el pie durante la pretemporada, que anularon sus esfuerzos para ganarse un puesto en el once titular de Xavi, y pasó a ser la tercera opción en su posición, por detrás del francés Ousmane Dembelé y del recién llegado Raphinha.

"Fue en ese momento cuando decidí trabajar con un psicólogo. No tenía confianza en mí mismo, todo me afectaba. Fue una experiencia muy dura, muy amarga, pero también uno de los mejores momentos, porque ahora me siento más fuerte", confesó el jugador de 22 años.

¿Dónde ver el Barcelona ante Manchester United vía TV por Europa League?

Lo ves por las pantallas de ESPN, Movistar+ y la plataforma streaming Star+. RPP.pe te lleva los goles y mejores jugadas.

