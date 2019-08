FC Barcelona | Fuente: FC Barcelona

Barcelona vs. Napoli se ven las caras en amistoso internacional, que se jugará en el Michigan Stadikum en Estados Unidos. El partido se inicia a las 4:00 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir minuto a minuto por RPP.pe. No te pierdas la revancha de este cotejo.

En el primer partido, Barcelona venció 2-1 a Napoli. Ahora los italiano quieren revacha. El técnico del cuadro azulgrana, Ernesto Valverde, habló en la previa y se refirió al cotejo que sostendrán esta tarde y al que considera que dará un plus que ayudará a llegar en mejor forma al primer encuentro de la nueva temporada de la liga española, cuando se enfrenten al Atletic de Bilbao.



"Es el último partido y sí es el partido en el que tenemos que mostrar no el que será en Bilbao, pero del que puede ir. Tenemos un rival que nos puso en dificultades en el primer encuentro y lógicamente sí es la última piedra de toque pensando en Bilbao", reconoció Valverde.



El entrenador recordó que también es pretemporada y por lo tanto hay que dar a todos los jugadores minutos para que puedan adquirir la mejor forma.



Valverde reiteró la importancia de que sus jugadores no sufran lesiones y se refirió al francés Samuel Umtiti, de quien dijo que cree que ya está recuperado y listo para volver a ser importante dentro del equipo.



"Es un jugador que está con nosotros, es campeón del mundo, que va habitualmente con la selección, tuvo problemas físicos el año pasado, pero esperamos que esté bien. Hay competencia, Lenglet (Clément) lo hizo bien la temporada pasada", comentó.







Barcelona vs. Napoli: posibles alineaciones

Barcelona : Neto; Wagué, Todibio, Umtiti, Junior Firpo; Rakitic, Busquets, Carles Pérez, Riqui Puig, Griezmann y Suárez.



Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Zielinski, Elmas, Callejon, Fabian, Insigne, Mertens.