Guía TV, Barcelona vs Osasuna: a qué hora juegan por la liga española. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Los de Xavi Hernández quieren los tres puntos. Barcelona recibirá este fin de semana al siempre complicado Osasuna en partido correspondiente a la fecha 28 de LaLiga Santander.

Este encuentro del Barcelona y el cuadro del Osasuna, a jugarse en el Estadio Camp Nou de Cataluña, está programado para este domingo 13 de marzo a las 3:00 p.m. horario peruano y 2:00 p.m. hora mexicana. Será transmitido a toda Sudamérica por la señal internacional de DirecTV Sports, mientras que en España va por Movistar LaLiga.

En Barcelona vienen de un tropiezo en condición de local. El último jueves igualó sin goles frente al Galatasaray turco en el marco de la ida de los octavos de final de la Europa League.

Barcelona vs. Osasuna: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.





Ensayando el próximo gol del año pic.twitter.com/XIIK8lm00C — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 11, 2022

El Barça dominó a placer a su rival de turno, gozó de chances claras ante la portería visitante, pero no estuvo vino de cara a la definición en el área.

"En la primera parte también nos faltó buscar el espacio libre y no estuvimos bien en la presión. Cuando bajaba Feghouli siempre estaba libre, pero en la segunda parte lo hemos ajustado", analizó el joven volante Pedri al término de este encuentro.



Respecto a las comparaciones que está recibiendo con Andrés Iniesta durante las últimas semanas, el mediocampista del Barcelona dijo que intenta evadirse "de eso" y concentrarse en lo que debe hacer.



"Me queda muchísimo por aprender y me fijo en gente que tengo aquí, como Busquets", añadió el también exjugador de Las Palmas.

El entrenador Xavi Hernández también habló. "La sensación es mala, no es un buen resultado. Jugando en casa, dominando tanto...", apuntó el director técnico blaugrana en conferencia de prensa.

¿Dónde ver el Barcelona ante Osasuna vía TV por LaLiga?

Lo ves por las pantallas de DirecTV Sports en Sudamérica y Movistar LaLiga en territorio español. La web de RPP.pe te lleva los goles y jugadas.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "Flurona"?

En Israel se detectó el primer caso de "Flurona", es decir un contagio de covid-19 e influenza a la vez. ¿Cómo se produce esto y cuál es el nivel de gravedad? El Dr. Elmer Huerta nos explica.