Memphis Depay y Pierre-Emerick Aubameyang se han vuelto pilares en Barcelona | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona vs Osasuna se enfrentan este domingo, 13 de marzo, en el estadio Camp Nou. El duelo corresponde a la jornada 27 de LaLiga Santander. El cuadro azulgrana sale por su cuarta victoria consecutiva.

El duelo entre Barcelona y su par de Osasuna será transmitido por DirecTV Sports. El minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe.

Tras el tropiezo del jueves en la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Galatasaray (0-0), el Barça pretende seguir ante el Osasuna, con la regularidad que ha logrado en LaLiga Santander, donde por primera vez esta temporada acumula tres victorias consecutivas (ante Valencia, Athletic Club y Elche).





De hecho, los de Xavi Hernández han sumado 25 de los últimos 33 puntos posibles en la competición regular y no pierden desde el 4 de diciembre de 2021, cuando el Betis se impuso por 0-1 en el Camp Nou.



Esto les ha permitido meterse en zona de acceso a la Liga de Campeones, pero sus principales rivales, precisamente el conjunto andaluz y el Atlético de Madrid, no le permiten distracciones.



Un cuarto triunfo seguido en Liga comportaría que los azulgranas siguieran una semana más en la tercera posición. Además, tienen un partido menos, el que disputarán el 24 de abril ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou.



Después de las rotaciones que hizo Xavi ante el Galatasaray, con seis cambios (dos de ellos fueron obligados por la baja por sanción de Pablo Páez Gavira 'Gavi' y porque Dani Alves no está inscrito en la competición europea) respecto al partido ante el Elche, todo indica que el egarense volverá a apostar por sus jugadores de mayor confianza ante el Osasuna.



Así, Gerard Piqué, Sergio Busquets y Pierre-Emerick Aubameyang tienen muchos números de regresar al once titular ante los de Jagoba Arrasate, que vencieron en el Camp Nou por última vez la temporada 2019-2020, cuando se impusieron por 1-2.



A la hora de confeccionar el once, el técnico deberá tener en cuenta que dos de sus centrales, Ronald Araujo y Eric Garcia, están apercibidos de sanción y se perderían el Clásico ante el Real Madrid de la jornada siguiente en caso de recibir tarjeta amarilla.



Xavi tiene las bajas por lesión del defensa Samuel Umtiti, el centrocampista Sergi Roberto y el delantero Ansu Fati y del centrocampista Nico González.



El Osasuna se enfrenta con la difícil tarea de dar la sorpresa ante uno de los gallos de la competición en un momento bueno en cuanto a sensaciones y juego y a punto de cerrar la permanencia.



La última victoria en El Sadar contra el Villarreal corroboró el buen estado que atraviesa el equipo navarro. El solitario tanto del Chimy Ávila hizo justicia para que su equipo pudiese alcanzar los 35 puntos que acercan seriamente el objetivo de la permanencia un curso más.



El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicado que se miden a un rival que “está su mejor momento”, por lo que su equipo deberá priorizar “una organización defensiva para estar cómodos y después tener las cosas claras en ataque”.



Los de Pamplona han probado con una defensa de cinco futbolistas durante la semana con la idea de frenar el potencial ofensivo de un Barcelona que no quiere perder la estela del Atlético, Betis y Sevilla.



“Ahora es un equipo más completo. Tiene más alternativas. Están encontrando el gol con facilidad porque cuenta con futbolistas desequilibrantes, por lo que los focos para frenarles son más de uno y más de dos”, ha analizado Arrasate el cambio experimentado por los catalanes respecto al comienzo de la temporada.



Lo cierto es que Arrasate no ha querido exponer demasiado sus cartas. Mantener el clásico 4-1-4-1 es otra de las opciones. La ausencia del Chimy Ávila por acumulación de tarjetas será una baja muy sensible. Estaba siendo el hombre más en forma del equipo en la banda derecha y su míster deberá buscar alternativas para suplirle.



Kike Barja, Javi Martínez, Roberto Torres o el canterano Iker Benito son los nombres que están sobre la mesa para entrar por el argentino. Su entrada dependerá del dibujo que elija su entrenador. El resto del once parece que estará compuesto por jugadores habituales.



Pese a estar virtualmente salvados, los rojillos son conscientes de que deberán alcanzar dicha meta lo antes posible y será mañana cuando traten de acercarse a ella. Además, la ilusión por vencer en uno de los templos del fútbol está al alcance de sus pies.

Barcelona vs Osasuna: alineaciones probables.





Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Gavi; Adama, Ferran y Aubameyang.



Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Javi Martínez, Torró, Moncayola, Rubén García; Kike García.

Barcelona vs. Osasuna: horarios en el mundo

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.