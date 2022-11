Barcelona vs Osasuna por LaLiga Santander | Fuente: EFE

Barcelona vs Osasuna EN VIVO y EN DIRECTO | Ambos se veráns las caras este martes, 7 de noviembre, en el estadio El Sadar por la jornada 14 de LaLiga Santander. El cuadro azulgrana sale a defender la punta del torneo español.

El duelo entre ambos equipos se jugará a partir de las 3:30 p.m (hora peruana) y será transmitido por ESPN, Star+. No te pierdas ningún detalle del cotejo en la web de RPP.pe

La jornada 14 de LaLiga Santander empezará con Barcelona como líder con 34 puntos, dos más que Real Madrid. El cuadro merengue cedió la punta tras caer por 3-2 ante Rayo Vallecano.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, considera que el partido contra Osasuna de este marte es "clave" para demostrar que el equipo quiere "luchar por LaLiga hasta el final".



"Estamos en un buen momento, hemos hecho unos números sensacionales en LaLiga y sabemos que, en este club, cuando no se gana, siempre es negativo. Queremos los tres puntos para acabar bien", insistió Xavi, consciente de que es importante seguir disputándole el liderato al Real Madrid una jornada más.



Por eso, el técnico del conjunto azulgrana aseguró que, en el Sadar, sus jugadores no estarán pensando en el Mundial: "Saldremos a tope, a ponernos el mono de trabajo. Son físicamente fuertes y requiere intensidad. Si no vas al cien por cien, es cuando te lesionas".



Y es que para Xavi, el Osasuna es uno de los equipos más en forma de la competición. "Es un rival intenso, difícil, que está haciendo muy bien las cosas. Está quinto en la clasificación y en su estadio es muy fuerte", destacó.



El entrenador del Barça no esconde que, tras caer eliminados en la Liga de Campeones, el torneo doméstico es prioritario. "El objetivo del año pasado era poner orden; el de este año es ganar títulos", insistió.



A Pamplona irá con Gerard Piqué, que tras recibir un merecido homenaje en el Spotify Camp Nou contra el Almería ante su inminente retirada, podría jugar sus últimos minutos como azulgrana ante el Osasuna.



Xavi comentó, respecto al central azulgrana, que el equipo se sobrepondrá sin problemas al vacío que Piqué dejará en el vestuario: "No va a cambiar mucho, cada uno tiene un rol de liderazgo. Vamos a echar de menos a Gerard, pero esto ha pasado siempre. Cuando se ha ido un capitán, se han recolocado el resto".







De hecho, Xavi ha repetido la misma lista que en el último encuentro de la LaLiga Santander ante el Almería en el Spotify Camp Nou, donde Piqué recibió el homenaje de la afición culé tras anunciar su inminente retirada.



Esos mismos 22 jugadores que repiten para el duelo de Pamplona son: Ter Stegen, Bellerín, Piqué, Sergio Busquets, Dembélé, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Christensen, Marcos Alonso, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Raphinha, Eric, Iñaki Peña, Baldé, Marc Casadó, Gavi, Pablo Torre, Chadi Riad y Arnau Tenas.



Siguen sin entrar en la lista los lesionados Jules Koundé, Sergi Roberto, Franck Kessié, Ronald Araujo y Memphis Depay.

.