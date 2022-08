Raphinha estará hoy en el duelo entre Barcelona vs Pumas UNAM por el trofeo Gamper | Fuente: AFP | Fotógrafo: FREDERIC J. BROWN

El nuevo Barcelona, liderado por Robert Lewandowski, vivirá este domingo su puesta de largo en el Gamper frente al Pumas mexicano (1:00 p.m.), un esperado partido en el que el equipo de Xavi Hernández debe empezar a mostrar lo que se espera de él tras un año para olvidar.



Este Barça quiere pasar página lo más rápido posible para volver a ser el que fue, pasar de la ruina económica a la resurrección, liderado por Joan Laporta, con el trabajo en los despachos de Mateu Alemany y en el banquillo de Xavi Hernández.

Los concentrados del Barcelona para el Trofeo Gamper | Fuente: Barcelona

Así llega Barcelona

Y la idea es revertir y empezar otra vez el ciclo ganador siguiendo la máxima de Johan Cruyff: "El dinero siempre en el campo, no en el banco". Y así el Barcelona, trampeando con los deudas de la nefasta gestión de Josep Maria Bartomeu, ha ido vendiendo activos de futuro para solventar la enorme deuda y, además, haciendo equilibrios circenses para construir un equipo de garantías.



Así han llegado Robert Lewandowski (Bayern de Múnich), Raphinha (Leeds), Jules Koundé (Sevilla), Christensen (Chelsea), Kessié (Milan), el joven talento cántabro Pablo Torre (Racing Santander) y Xavi ha recuperado a Dembélé.



El equipo no está cerrado, falta al menos un carrilero zurdo (Marcos Alonso, Chelsea), y no se descarta un bombazo final con la llegada de Bernardo Silva (Manchester City), aunque está por ver eso y si se marchan más jugadores, entre ellos Frenkie de Jong, el que tiene más mercado.



Xavi Hernández aguantó el temporal en su primer curso como entrenador, pero para el segundo exigió dos futbolistas de nivel por puesto e intervencionismo en las contrataciones para llevar a cabo su plan.



Y ese plan ya se ha empezado a ver durante la pretemporada y mañana, en el Gamper, se someterá al veredicto de la afición barcelonista, que se encuentra expectante ante esta nueva temporada y después de unos cuantos cursos sin convencer.



Para el partido, Xavi ha convocado a la totalidad de la plantilla, 31 jugadores, con la excepción del meta Neto Munara, que está negociando su pase al Bournemouth inglés.

Así llega Pumas



El rival de los azulgrana serán los Pumas UNAM mexicanos, con el reclamo en sus filas de Dani Alves, hasta hace poco lateral barcelonista.



Los 'universitarios', dirigidos por el argentino Andrés Lillini, serán el segundo equipo mexicano en medirse al Barcelona en un trofeo Joan Gamper.



En la anterior experiencia, en 2014, León, con el exbarcelonista Rafael Márquez en sus filas, fue el invitado y los azulgrana ganaron por 6-0, con una exhibición de Neymar y Messi, y el apoyo de los jóvenes Munir y Sandro.

❝El Gamper es la fiesta de los culers y no me podía quedar fuera de ella❞



Dani Alves se despide de los hinchas del Barcelona

El partido será especial para Pumas, que antes no ha jugado ante el Barcelona, pero también para Alves, de 39 años, y que hace pocos meses abandonó el club catalán por segunda vez.



"A mis compañeros les dije que disfruten de ese momento, que puede ser único en sus vidas. Además no van a tener muchas oportunidades de jugar en el Camp Nou antiguo, un estadio que se va a remodelar. Hay que pasarlo bien en una fiesta del fútbol, que será especial para todos", dijo.

