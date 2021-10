Barcelona vs. Real Madrid y Manchester vs. Liverpool. | Fuente: AFP

Aunque no esté así establecido, el domingo 24 de octubre podría instituirse como el ‘Día del Clásico Europeo’ para este 2021, pues el destino y calendario quisieron que partidos de la máxima rivalidad de Inglaterra, España, Italia, Francia y Países Bajos se disputarán en la misma jornada.



Será una celebración en la que los juegos Manchester United vs. Liverpool vs. Barcelona vs. Real Madrid, Inter de Milán vs. Juventus y Olympique de Marsella vs. París Saint-Germain contarán con miles de aficionados que volverán a presenciar encuentros desde las butacas del Old Trafford, Camp Nou, Giuseppe Meazza y Velodrome.



El Ajax vs. PSV Eindhoven, una de las dos rivalidades futbolísticas más importantes de los Países Bajos, tendrá su quinto capítulo de este 2021 y el segundo con hinchada en las tribunas tras el desarrollado el pasado agosto en Ámsterdam.



Estos son los encuentros:

Barcelona - Real Madrid



El 1 de marzo del 2020 tuvo lugar el último clásico español con público, en esa ocasión el club blanco lo celebró en su estadio con los goles de Vinícius Junior y Mariano Díaz para el 2-0 final. Desde ese juego, hubo dos más a puerta cerrada y con el Real Madrid como vencedor 3-1 en el Camp Nou y 2-1 en el Alfredo Di Stéfano.



Ahora por la décima jornada de LaLiga y con dos puntos menos que su eterno rival, el Barça que venció 1-0 al Dinamo de Kiev como local en la Liga de Campeones recibe al equipo de Carlo Ancelotti, que hizo su tarea al golear por 5-0 al Shakhtar en Ucrania.



Ajax - PSV Eindhoven:



Los clubes con mayor número de títulos de la Eredivisie vuelven a pisar el Johan Cruijff Arena, mismo escenario que albergó el partido del pasado 7 de agosto en la victoria del PSV por 4-0 sobre el equipo de Erik ten Hag que significó el regreso de la gente al 'De Topper'.



Ajax, líder con 22 puntos, llega a este choque tras un categórico 4-0 ante el Borussia Dortmund en Champions, mientras que el PSV, segundo con 21 unidades, lo hace luego de perder ante el Mónaco por 2-1 en la Liga Europa.

Manchester United - Liverpool

La última vez que los equipos de Solskjaer y Klopp se vieron las caras con presencia de sus hinchas fue el 19 de enero del año anterior en Anfield, noche en la que Virgil van Dijk y Mohamed Salah anotaron los tantos del triunfo al conjunto de Merseyside.

Pasaron desde entonces tres duelos -dos de Premier y uno de FA Cup- con un saldo de un empate y una victoria para cada uno. Manchester United y Liverpool saltarán al 'Teatro de los Sueños' luego de superar entre semana por 3-2 al Atalanta y al Atlético de Madrid respectivamente en la máxima competición continental.

ℹ️ Descubre qué jugadores estarían en duda para el clásico de este domingo.#MUFC #MUNLIV — Manchester United (@ManUtd_Es) October 22, 2021

Inter de Milán - Juventus:

El 'Derbi de Italia' no se desarrollaba con seguidores en el estadio desde el 6 de octubre del 2019 cuando el Juventus asaltó el Giuseppe Meazza con un 2-1 y a partir de ahí fueron cinco duelos (tres victorias juventinas, una interista y un empate) entre Copa y Serie A que los simpatizantes tuvieron que observar a través de una pantalla.



Con las ausencias de Cristiano Ronaldo (ahora en el ManU) y Romelu Lukaku (traspasado al Chelsea), máximos anotadores de la Serie A en 2020/2021, y tras llevarse las tres unidades en la fecha de Champions, el 'nerazzurro' que es tercero en la clasificación (17 puntos) recibirá al 'bianconero' que es séptimo (14 unidades).

Olympique de Marsella - PSG:

El último 'Le Classique' que tuvo simpatizantes (con limitación de aforo por las medidas contra la covid-19) se dio el 13 de septiembre del pasado curso en el Parque de los Príncipes y tuvo entre otros ingredientes, la victoria del Marsella (1-0) tras nueve años sin vencer al PSG y cinco expulsiones entre ellas la de Neymar.



Tras ese escandaloso juego, ambos cuadros se encontraron en dos oportunidades con los parisinos como vencedores. Ahora el equipo de Jorge Sampaoli que empató sin goles con el Lazio en la Liga Europa y es tercero de la Ligue One, recibe al de Tuchel que le ganó al Leipzig por 3-2 en Champions y es líder absoluto de la liga francesa.

