Programación del Clásico, Barcelona vs Real Madrid por LaLiga. | Fuente: LaLiga

Imperdible duelo. Barcelona vs. Real Madrid serán los protagonistas de una nueva edición del Clásico de LaLiga Santander (fecha 10), el primero de la temporada 2021-22. El cotejo será en el mítico Estadio Camp Nou.

Barcelona tiene todo preparado para el partido ante Real Madrid en condición de local. Luego de vencer 1-0 al Dinamo Kiev, los culés llegan con la moral a tope. Por su parte, los blancos aplastaron 5-0 al Shakhtar Donetsk en Ucrania por la Copa de Europa.

La escuadra del Barcelona chocará ante la 'Casa Blanca' este domingo 24 de octubre a partir de las 9:15 a.m. hora peruana. Lo ves en toda Sudamérica por la señal de ESPN y Star+, mientras que en España va por Movistar LaLiga. En México lo vives vía SKY Sports.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid en el Clásico?

Perú: 9:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Ecuador: 9:15 a.m.

Colombia: 9:15 a.m.

Argentina: 11:15 a.m.

Chile: 11:15 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

Jordi Alba, Pedri y Ronald Araújo no se entrenaron con el grupo este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper a causa de sus respectivas lesiones y cada vez tienen más complicado entrar en la convocatoria para disputar el Clásico ante el Madrid.



El esguince en el tobillo derecho que el lateral se hizo el miércoles ante el Dinamo Kiev parece más serio de lo que se intuyó en un primer momento y su presencia o no ante los blancos se decidirá en el entrenamiento de mañana sábado, que empezará a las 11.00h.



Más esperadas eran las más que probables ausencias de Pedri y Araújo en Barcelona. El jugador canario sigue renqueante de su lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda y el uruguayo todavía no se ha recuperado de la lesión en los isquiotibiales del muslo derecho que se hizo con su selección.



Tampoco se espera que en la convocatoria que dará este sábado Ronald Koeman esté presente Ousmane Dembélé, quien a pesar de entrenarse con el grupo aún no tiene el tono físico necesario para regresar a los terrenos de juego.

¿Dónde ver el Barcelona contra Real Madrid por TV en el Clásico?

Lo ves por las pantallas de ESPN y Star+ en Sudamérica, SKY Sports en México y Movistar LaLiga en España.

