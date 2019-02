Barcelona vs. Real Madrid | Pese a que reapareció en los entrenamientos, el francés Ousmane Dembélé no fue tomado en cuenta para el partido de ida de la Copa del Rey, que se jugará esta tarde en el Camp Nou El técnico Ernesto Valverde prefiere no apurar su reapareción. Pero eso no quitó que le pregunten por él al presidente del cuadro azulgrana y la respuesta sorprendió a todos.

Josep María Bartomeu aseguró que están satisfechos con el desempeño de Ousmane Dembélé, quien llegó un par de veces tarde a los entrenamientos del club culé y eso generó un poco de malestar en la interna del club. “Estamos muy contentos con él porque su evolución es digna de resaltar y debe seguir así. Tienen un talento muy grande”, afirmó en el programa español Partidazo Cope.

Pero hay más La revelación llegó después: “Me mandaba algún mensaje a la 1.30 de la mañana. Dembélé tiene ganas de triunfar y hacerlo muy bien. Yo le felicito, nos está sorprendiendo. Es muy difícil llegar al Barza, estar al lado de jugadores consagrados, jugar bien y triunfar”, acotó.

Barcelona se volverá a enfrentar al Real Madrid el próximo 27 de febrero en el Santiago Bernabéu por la Copa del Rey