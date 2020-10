Gerard Piqué en el clásico. | Fuente: EFE

El central Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barcelona, aseguró que resulta "una barbaridad" que el club se haya gastado dinero, "dinero que ahora nos están pidiendo", para "criticar", ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo.



Se refiere Piqué al caso Barçagate y a la contratación, supuestamente por parte del club, de una empresa para monitorizar la actividad en las redes sociales para la entidad azulgrana y de crear cuentas en las redes sociales para criticar a personas del entorno azulgrana, entre ellas Lionel Messi y Piqué.



El central habló tras el 2-8 en Lisboa frente al Bayern Munich, pidió cambios en el club, se puso a disposición del club y ha mantenido dos meses y medio de silencio, que ahora ha roto en estas declaraciones a 'La Vanguardia'.

Asimismo Piqué dio a conocer cómo es sub relación actual con el presidente Josep Bartomeu. "¿Mi relación con el presidente Bartomeu? No quiero llevarme mal con nadie pero ha habido veces... El tema de las redes sociales.... Le pedí explicaciones (a Bartomeu) y lo que me dijo es "Gerard, yo no lo sabía". Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club", indicó.



Piqué será titular con Barcelona en el duelo ante Real Madrid, a jugasre el sábado 24 de octubre en el Camp Nou.