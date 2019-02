El delantero del FC Barcelona, Leo Messi, atendido por los fisios del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de Primera División que han disputado frente al Valencia en el estadio del Camp Nou | Fuente: EFE | Fotógrafo: Quique García

El jugador argentino del Barcelona Lionel Messi acabó el partido liguero contra el Valencia (2-2) aquejado de molestias en el muslo derecho, cuando quedan cuatro días para que se dispute la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid.



El delantero rosarino, autor de dos tantos en el partido de este sábado, fue atendido en el minuto 68 en la banda por los masajistas del club, si bien finalmente jugó los 90 minutos.



En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no dio más detalles sobre el alcance de las molestias y confirmó que este domingo se le realizarán pruebas para determinar si existe o no lesión.



"Me gustaría saber qué tiene, pero no sé qué es. Tendrá una pequeña molestia, igual que la tendrán otros jugadores. Vamos a ver qué nos dicen los médicos cuando le hagan las pruebas. Imaginamos que no puede estar muy mal", explicó Valverde. (EFE)