¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Sociedad por la fecha 35 de LaLiga?

Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: se enfrentan este lunes 13 de mayo por la jornada 35 de LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona cerrará la jornada 35 ante la Real Sociedad en un partido en el que el conjunto azulgrana, en el caso de conseguir una victoria frente al equipo de Imanol Alguacil, recuperará la segunda posición de la clasificación tras el empate de Girona.



El premio de esta segunda plaza, que le permitiría disputar a Supercopa de España, es el único aliciente que le queda al conjunto catalán en una temporada que se le está haciendo muy larga.



La pasada jornada, el equipo de Xavi Hernández perdió 4-2 en Montivili. Pero, el reciente empate frente al Alavés, le abre as puertas del subcampeonato.



Para buscar una nueva victoria balsámica en el Estadi Olímpico Lluís Companys, Xavi no podrá contar, como viene siendo habitual, con Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Gavi, que siguen lesionados.



En cuanto a los cambios respecto al once que perdió hace una semana en tierras gerundenses, Iñigo Martínez podría reemplazar al joven Pau Cubarsí como pareja de Ronald Araujo en el eje de la zaga. Y Pedri y Raphinha podrían entrar en el centro del campo en detrimento de Sergi Roberto y Fermín López.





¿Cómo llega Real Sociedad?

Real Sociedad tendrá que firmar uno de los partidos más excelsos de la presente temporada si quiere sacar algo positivo de Montjuic y no ceder distancia a su inmediato perseguidor por la sexta plaza, Real Betis.



No será una empresa fácil para el conjunto donostiarra, dado que ese factor, precisamente, el de equipo visitante, es el que condiciona a los txuri urdin a la hora de jugar en Barcelona.



De un total de 84 visitas al feudo barcelonista, solo cuatro veces fueron capaces de llevarse los tres puntos de vuelta a San Sebastián, la última vez, la pasada temporada con aquel 1-2.



La Real Sociedad intentará ahora aprovechar el factor Montjuic, pues el Barcelona juega en el estadio Lluís Companys debido a las obras del Camp Nou. Un cambio de sede local que, si bien no ha afectado mucho al bagaje de victorias blaugranas, es destacable que, de los 21 partidos disputados, el Barça ha ganado en 16 ocasiones, empatado en una y perdido en cuatro.



Fue Imanol Alguacil quien rompió la negativa racha de la Real en Barcelona y es el propio técnico vasco el que intentará, de nuevo, lograr la proeza de sacar una victoria como visitante en la ciudad condal.



Para ello, no contará entre sus filas con uno de los pilares del equipo, Martín Zubimendi, quien aún se resiente de su lesión. Para sustituirle, emerge de nuevo el nombre de Beñat Turrientes, centrocampista que ha adquirido mucho protagonismo esta temporada y que viene haciéndolo realmente bien en la posición del cuatro.



A la baja de Zubimendi, se suman las de Aihen Muñoz, Igor Zubeldia, Carlos Fernández y Javi Galán.La parte buena de la convocatoria la marcan Kieran Tierney y Hamari Traoré, quienes vuelven a las órdenes del míster realista y apuntan a ser titulares ante el Barcelona.

Barcelona vs. Real Sociedad: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Mártinez, Cancelo; Gündogan, Christensen, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.



Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Le Normand, Pacheco, Tierney o Aramburu; Turrientes, Merino, Brais; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Sociedad por LaLiga?

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona ante Real Sociedad vía TV por LaLiga?

El partido del fútbol español EN DIRECTO será transmitido por DSports y DGO, mientras que en España se puede ver en DAZN y en México por Sky Sports. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.