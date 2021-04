Barcelona visitaa Villarreal por la jornada 32 de LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Barcelona vs. Villarreal se enfrentan este domingo 25 de abril en el Estadio de La Cerámica por la trigésimo segunda fecha de LaLiga Santander. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 09:15 a.m. (hora peruana / 11:15 a.m. de Argentina) y será transmitido por DirecTV Sports. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

Mientras que Barcelona llega tras vapulear al Getafe en el Camp Nou, luego de su conquista en la Copa del Rey, el ‘Submarino amarillo’ perdió en la última fecha y busca resarcirse.

El equipo a cargo de Ronald Koeman sabe que tiene que ganar los siete partidos que le quedan si quiere ser campeón de LaLiga sin depender de nadie. Y, más allá del lío por la Superliga europea de la que forma parte, quiere centrarse en lo deportivo y seguir con la actitud que lo volvió a meter en un escenario favorable luego de su derrota en el ‘Clásico’.

En una salida de las complicadas, a un Estadio de la Cerámica donde espera el Villarreal de Unai Emery, el Barza tiene la oportunidad de seguir afirmándose hacia la corona si supera este duro reto.

Para este duelo, Barcelona recuperó al portero Neto y a Ousmane Dembélé, que recibieron el alta médica tras sus respectivas lesión y molestias, mientras que Miralem Pjanic es baja por estar sentido de la rodilla derecha.

Todo apunta a que Koeman podría seguir confiando en el 3-5-2, o su evolución del 3-4-3 si apuesta en Dembélé junto a Griezmann y Lionel Messi arriba. Sin Martin Braithwaite, Ansu Fati ni Philippe Coutinho, bajas ya conocidas para este duelo, hay más dudas en la zona defensiva, con Piqué todavía sin su mejor forma y Mingueza 'señalado' por el técnico tras el duelo ante el Getafe.

ALINEACIONES PROBABLES:

Villarreal: Gerónimo Rulli; Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Alfonso Pedraza; Manu Trigueros, Dani Parejo, Moi Gómez; Rubén Peña, Gerard Moreno, Samuel Chukwueze.

FC Barcelona: Marc-André ter Stegen; Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Clément Lenglet; Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba; Lionel Messi, Antoine Griezmann.

Messi le anotó un doblete al Getafe en la fecha 31 de LaLiga | Fuente: ESPN





NUESTROS PODCASTS

El Gobierno declaró como bien público las mascarillas que se utilizan para prevenir el contagio del nuevo coronavirus y planean adquirirlas para distribuirlas entre las personas que más las necesiten a nivel nacional.