Se acerca el final de temporada en el fútbol europeo y la creciente corriente de grandes cambios, pero Ronald Koeman no se preocupa de ello. El entrenador de Barcelona reconoció que se siente seguro de contar con el respaldo de la directiva para continuar al frente del equipo en el curso siguiente.

"Como he dicho antes, el presidente, desde el primer día, me ha demostrado su apoyo y confianza. Hasta que no diga lo contrario, sigue diciendo esto. En principio, me veo como entrenador la próxima temporada. Tengo contrato y si no es así, tendemos que hablar", declaró en rueda de prensa.

Barcelona ganó su primer título en la campaña goleando al Athletic Club en la Copa del Rey. Todavía está metido en la pelea por LaLiga y dependen de sí mismos. Los altibajos de inicio de temporada quedaron atrás y un segundo trofeo podrían obtener, pero el holandés indicó que no se pueden permitir traspiés.

"Es para cualquiera de los cuatro. Casi no se puede fallar. No sé cuántos puntos, pero hay que sacar muchos en estas siete jornadas para ser campeón. Sabemos que nos faltan siete partidos y nosotros, como para los otros tres equipos, debemos ganar. Si no ganas, tendrás menos opciones de ganar LaLiga. Esto es clarísimo", aseveró Ronald Koeman.

Real Madrid, Atlético, Sevilla y Barcelona son los que pugnan por ser campeón y aunque los ‘colchoneros’ mandan en la clasificación, no hay favoritos para Koeman.

"No veo a un equipo más fuerte que otro. Tanto Atlético como Madrid y Sevilla están ganando muchos partidos. La ventaja es que tenemos un partido ante el Atlético en casa y podemos ganar, igual que ellos a nosotros. Será una lucha hasta la última jornada" señaló el técnico, que este domingo visita al Villarreal en el Estadio de la Cerámica.

