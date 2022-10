Xavi aún no gana ni un título como DT de Barcelona. | Fuente: AFP

Xavi Hernández habló directo y claro en la antesala del choque ante Villarreal por LaLiga Santander. El entrenador de Barcelona admitió que en caso de no conseguir títulos esta temporada "vendrá otro entrenador a intentarlo".

"Es que yo tengo esa sensación. Tengo que ser honesto con los culés, con el club. Creo que hemos hecho un equipo para conseguir títulos. Sigo con toda la ilusión del mundo, a pesar de que esta semana ha habido mucha crítico. Todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Si no lo consigo, habrá consecuencias. pero con tranquilidad. Creo que hay plantilla para ganar títulos. Si no se ganan, vendrá otro entrenador a intentarlo", señaló en conferencia de prensa.

El campeón mundial con España en Sudáfrica 2010 cree que aún tiene crédito con los hinchas de Barcelona a pesar que el cuadro azulgrana está al borde de la eliminación en la fase de grupos en la Champions League 2022-23.

"Claro que lo entendería. La gente por la calle me hace así (gesto con el puño hacia arriba). Soy positivo siempre, no les engaño", agregó.

¿Joan Laporta ya le advirtió de mal momento?

En otro momento, Xavi descartó que el presidente de Joan Laporta haya conversado con él tras la inminente debacle en la Champions. "Claro que lo entendería, pero no me ha dicho nada. Esto es el Barça. Esto es para ganar títulos. Para eso se ha hecho ese esfuerzo. No hay que engañar a nadie. Es el objetivo de esta temporada", culminó.

🎙 Xavi analiza los aspectos a mejorar pic.twitter.com/WYgalg0KUQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2022

Xavi con la mente puesta en el Villarreal

Xavi afronta con "positividad" los próximos encuentros del equipo azulgrana, en los que, según precisó, a su equipo le "toca" cambiar la "dinámica" de resultados, empezando por el partido que este jueves disputará contra el Villarreal en el Spotify Camp Nou.



En este sentido, calificó a su próximo rival de "camaleónico" al tratarse de una escuadra, destacó, "capaz de defenderte en bloque bajo y después presionarte arriba".



Por ello, confía Xavi en que sus jugadores no repitan los errores del clásico y del partido contra el Inter, cuando sufrieron mucho en las transiciones defensivas.