El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que en la victoria de Copa del Rey ante el Real Madrid estuvieron "extraordinarios sin balón", a pesar de que no era el objetivo, y ha insistido en que el el club azulgrana es "el más difícil del mundo", ya que "tienes que ganar y convencer".

"Veo que ha habido revuelo. El Barça es el club más difícil del mundo; ganas al Madrid 0-1 y parece que no convence, cuando si fuera al revés sería fiesta nacional. Es el club más difícil del mundo, lo dije el año pasado y me cayeron hostias como un piano. En el Barça tienes que ganar y convencer, y además tener un 70% de posesión y generar tú 17 y el contrario tres", declaró en rueda de prensa.

Autocrítica de Xavi

Tras quedar fuera de las competiciones europeas, el Barcelona apunta a concretar el título de LaLiga, donde es el actual líder, y acceder a la final de la Copa del Rey, donde ya tienen una ventaja de 1-0 en la ‘semi’ ante el Real Madrid.

“El Madrid es el vigente campeón de la Champions y de LaLiga. Cuando te aprietan atrás es difícil tener la posesión; ¿cómo tienes la posesión si no tienes un hombre libre? Es entender de fútbol. Hablar de posesión cuando te hacen hombre a hombre es absurdo. Nosotros no nos plantamos en nuestra propia área con bloque bajo, nos puso el Madrid, el rival te lleva a estas situaciones", dijo.

Sin embargo, Xavi Hernández reconoció que, aunque no era el objetivo, estuvieron "extraordinarios" en el juego sin balón. "Desde dentro hicimos un análisis: el Madrid nos exigió, nos sometió en muchos momentos... Queremos defender siempre con pelota y tener posesiones largas y no lo conseguimos. A veces los equipos grandes pueden someterte. No buscamos una posesión del 35%, buscamos una posesión del 60 o del 70%. También trabajamos defensivamente sin pelota, y ahí estuvimos extraordinarios. No es el partido ni el escenario que buscamos, nosotros buscamos ser dominadores, posesiones largas, mantener y generar cosas con balón. No hemos dominado el juego con pelota, pero sí sin pelota", manifestó.

Barcelona a seguir mandando en LaLiga

Barcelona enfrentará a Valencia por LaLiga, donde aguarda hacer crecer su diferencia de puntos sobre el Madrid. Para este encuentro, Xavi todavía no podrá contar con Gavi, Pedri, Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski.

Así, desveló que Andreas Christensen estará "disponible" para el duelo de este domingo, mientras que Lewandowski tiene "muy buenas sensaciones" y Pedri y Ousmane Dembélé siguen sus respectivos procesos y "las sensaciones de cada jugador marcarán". "Ganamos sin Pedri, sin Andreas, sin Ousmane... Significa que el equipo es un bloque. Es esencial que hayamos podido ganar en un campo tan difícil con estas cuatro bajas tan importantes", puntualizó.





