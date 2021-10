Xavi Hernández | Fuente: AFP

Un viejo conocido de la casa es el principal candidato para reemplazar al destituido Ronald Koeman. El técnico que aparece primero en la agenda del Barcelona es Xavi Hernández. La directiva azulgrana espera cerrar su contratación este jueves, según la prensa española.

Aunque Xavi Hernández deberá primero resolver su contrato con el Al Saad de Catar, equipo con el que cumplió 100 partidos como entrenador el último martes. No solo eso. El exvolante español sumó un nuevo récord al sumar 34 partidos consecutivos sin perder.

"El Barcelona tiene claro que quieren como sustitito de Koeman a Xavi Hernández. Esperan poder cerrar todos los detalles mañana (jueves)", indicaron en el programa español Chiringuito.

En la misma línea, el programa Partizado de Cope indicó "Una persona muy cercana a Xavi Hernández confirma que está cerca de llegar al club azulgrana. Lo único que falta es que se cierre el acuerdo con ambos clubes, el Al Sadd SC y Barcelona".



La posibilidad de ser técnico del Barcelona no le es indiferente a Xavi Hernández. Hace 20 días dio una entrevista para la TVE en la que señaló: "Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. No sé dónde me llevará mi futuro, pero estoy abierto a cualquier posibilidad".

Xavi Hernández no es el único

Según el diario Marca, el argentino Marcelo Gallardo y el exazulgrana Sergi Barjuán son dos técnicos que están en agenda para sentarse en el banquillo del Barcelona.

Koeman se fue del Barcelona

Un proyecto que parecía insostenible se quebró. Barcelona comunicó esta tarde que el director técnico Ronald Koeman fue destituido de su cargo luego de la derrota 1-0 ante Rayo Vallecano por la fecha 11 de LaLiga Santander.

"El FC Barcelona ha destituido esta noche a Ronald Koeman como técnico del primer equipo", es lo que indica el comunicado de la tienda catalana. El mal inicio de temporada le costó caro al entrenador neerlandés.

Koeman venía de una derrota a manos del Real Madrid en el Clásico el pasado domingo. La prensa española daba cuenta que los culés iban a pensar en frío su permanencia, pero la caída en Vallecas fue la gota que rebalsó el vaso.

El irregular juego y los malos han llevado a la salida del técnico, que deja al Barça en la novena posición de la clasificación liguera, a seis puntos del líder, Real Madrid, y tras haber conseguido 15 puntos de 30 posibles.

El equipo todavía no ha podido ganar como visitante esta temporada, a lo que se une su delicada posición en la Champions tras sufrir sendas goleadas 3-0 ante el Bayern de Múnich y el Benfica, y solo haber ganado por 1-0 al Dinamo de Kiev.

