DT de Barcelona, Xavi Hernández.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, no dudó en criticar a sus jugadores y al juego que motraron, especialmente en el primer tiempo del choque ante Rayo Vallecano, que dio la sorpresa y ganó por 1-0 en el Camp Nou.

"No hemos entrado con la intensidad, el deseo y el ímpetu que requería el partido. No nos lo podemos permitir. En cambio, en el segundo tiempo hemos reaccionado, pero no hemos conseguido marcar", añadió en este sentido el técnico en la rueda de prensa.



Barcelona no levanta cabeza después de la eliminación en la Europa League, un factor que Xavi no descartó que pueda estar afectando a su equipo. "Nos ilusionamos con títulos y ahora luchar por un segundo puesto en la clasificación no es muy motivador, pero nos tenemos que motivar porque el año que viene tenemos que jugar la Champions".

Barcelona en la tabla

A falta de cinco jornadas para el final de la LaLiga, el Barza sigue en el segundo puesto de la clasificación y tiene seis puntos de margen respecto a la zona de la Europa League, que ahora marca el Betis.



Para lograr el objetivo, el entrenador azulgrana consideró que "hay que igualar la intensidad y el deseo de los rivales que se están jugando la vida porque" el Barza también se la está "jugando". Y admitió que no supo "tocar la tecla para motivar" a sus jugadores.



Barcelona vs. Rayo Vallecano: así arrancaron en LaLiga

Barcelona: Ter Stegen; Ronald Araujo, Sergiño Dest, Eric García, Jordi Alba, Frenkie De Jong, Sergio Busquets, Gavi, Oumane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres.

Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski; Nikolas Maras, Ivan Balliu, Alejandro Catena, Fran García, Óscar Valentín, Santi Comesaña, Isi Palazón, Unai López, Álvaro García y Randy Nteka.

❝La afición ha estado de 10❞



Xavi





