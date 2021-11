Luis Enrique y Xavi Hernández obtuvieron el histórico triplete del 2015 con el FC Barcelona. | Fuente: @FC Barcelona

El entrenador de la Selección de España, Luis Enrique, se refirió a la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona. Como se recuerda, ambos fueron compañeros en el conjunto azulgrana y además, el asturiano lo dirigió cuando estuvo al mando del equipo culé, donde lograron conjuntamente el histórico triplete en el 2015.

Al respecto, Luis Enrique, ganador de nueve títulos en su etapa al mando del Barcelona, tuvo los mejores deseos para Xavi, quien afrontará un nuevo reto en su carrera como técnico del Barza.

“Ojalá le vaya muy bien y conquiste muchas cosas, que demuestre, reto de altura en un gran club como el Barça. Desearle la mejor de las suertes, como al resto de compañeros”, dijo en una rueda de prensa el seleccionador español.

Asimismo, cuando le preguntaron si le daría algún consejo a Xavi, aseguró que no está para darle observaciones. “Como entrenador, he estado también en muchos vestuarios. Pero en ese, concretamente (Barcelona), Xavi ha estado mucho más que yo. Creo que casi me va a dar él consejos a mí", concluyó.

Xavi Hernández como nuevo técnico del Barcelona

Barcelona, por su lado, todavía no hizo ningún anuncio oficial. Se prevé que Xavi Hernández debe tomar en los próximos días las riendas de su nuevo equipo en sustitución de Sergi Barjuan, quien actúa como técnico interino desde la destitución de Ronald Koeman la semana pasada.





