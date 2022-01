Ousmane Dembélé en Barcelona. | Fuente: AFP

La novela de Ousmane Dembélé con Barcelona acapara la atención del fútbol europeo. El cuadro azulgrana ya advirtió que al delantero francés solo le queda aceptar una propuesta para irse en enero si no quiere pasar a la 'congeladora'. Esta postura del Barza ha sido considerado una especie de acoso laboral.

En medio de la polémica, el diario Mundo Deportivo que el futuro de Dembélé se encuentra en la Premier League y apunta que el Chelsea y Manchester United son los clubes que se perfilan como los clubes interesados por el campeón mundial con Francia, que no aceptó renovar con el Barcelona.

"El camino le podría llevar a Inglaterra o Italia. Son los dos países que cuentan con más opciones de ver jugar a Dembélé en su liga en el futuro más próximo. En la Premier League Chelsea y Manchester United son dos de los posibles destinos", señaló el medio español.

La información agrega que el entrenador alemán Thomas Tuchel vería "con buenos ojos" la llegada de Dembélé al campeón de la Champions League. Ambos coincidieron en el Borussia Dortmund.

"También el Manchester United aspira a vestir al mosquito con la camiseta de los Red Devils. Son dos de los clubs que podrían satisfacer las altas pretensiones económicas que le habrían alejado del Barza", se agregó.

Este es el mensaje completo de Dembélé:

"Buenos días a todos,

Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mi sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acumulando los chismorreos sobre mi. Hace cuatro años que se habla por mi, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificzarme de nada. Ha sido un error ? Seguramente.

A partir de hoy, se acabó. A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el Covid. Sin la más mínima sesión de entrenamiento, el mister me ha solicitado y siempre he cumplido... sin rechistar. Cumplir tan buenamente como lo he hecho siempre porque es mi PASIÓN. Estoy plenamente consciente de mi suerte de dedicarme al trabajo más bonito del mundo.

Además, mi mensaje es transparente. Prohibo a cualquiera dar a penser que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohibo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. Prohibo a cualquiera hablar por mi o por mi representante, en quien confio totalmente. Todavía bajo contrato, estoy plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo para mis compañeros y también para todos los socios... no es ahora que eso va a cambiar. No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre de ceder al chantaje. Seguramente el amor sea una variante del chantaje.

Como lo sabéis, hay negociaciones. Dejo mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momentos de alegría con mis compañeros y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial : GANAR".





