La polémica entre el Bayern Munich y su capitán continúa. El presidente del equipo ‘bávaro’, Herbert Hainer, se sumó a las críticas contra Manuel Neuer tras las controversiales declaraciones del arquero en que formuló ataques al club por el cese del entrenador de porteros, Toni Tapalovic.

"Para el club es incomprensible y decepcionante que Manuel Neuer no haya buscado la comunicación directa con nosotros, sino haya recurrido a la prensa", dijo Hainer.

"Estoy más decepcionado que cabreado porque creía que Manuel, que es un gran jugador y que lleva mucho tiempo aquí, hablaría esos temas primero con nosotros", agregó.

Las críticas de Herbert Hainer se suman a las que ya han formulado el presidente del Consejo Directivo, Oliver Kahn, y el director deportivo Hasan Salihamidzic.

No obstante, el presidente del Bayern Munich descartó que el caso Tapalovic pueda llevar a una rescisión del contrato de Manuel Neuer, como ha llegado a plantearse en algunos medios en Alemania.

¿Qué pasó entre Neuer y el Bayern?

Manuel Neuer brindó una entrevista a "Süddeutsche Zeitung" en la que, entre temas como el fracaso de Alemania en Qatar 2022 y su accidente de esquí, se refirió al tema del cese Toni Tapalovic.

"Fue un golpe extremo", dijo Neuer sobre Tapalovic, que llegó con él al Bayern Munich en 2011, además de ser su amigo y padrino de matrimonio.

"Tuve la sensación de que me arrancaran el corazón, es lo más duro que he vivido en toda mi carrera y en realidad he vivido muchas cosas", reconoció el portero de 36 años.

Manuel Neuer rechazó versiones según las cuales Tapalovic solo trabajara con él y no se preocupaba por los otros porteros del club lo que habría sido una de las razones para que Alexander Nubel, que fue fichado como su potencial sucesor, pidiera una cesión.

¿Manuel Neuer se va del Bayern?

A pesar del reconocido conflicto entre Bayern Munich y Manuel Neuer, el presidente de la institución recalcó que esperan calmar la situación y dejar en claro la continuidad del arquero.

“Somos el Bayern y aquí esos conflictos se manejan internamente y al final fortalecen al club", dijo.

A una pregunta acerca de si Manuel Neuer, actualmente lesionado y de baja hasta el final de la temporada, podría perder la capitanía, Hainer respondió evasivamente.

"Nos reuniremos con él y analizaremos todo profesionalmente. Manuel Neuer es un portero de clase mundial que lleva más de diez años con nosotros, ahora lo importante es que se recupere de su lesión. Luego veremos", señaló.





