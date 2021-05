Robert Lewandowski ganará la Bota de Oro de la temporada 2020-21 | Fuente: AFP | Fotógrafo: THOMAS KIENZLE

El presidente saliente de la junta directiva del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, recalcó que Robert Lewandowski no está en venta, a pesar de los últimos rumores apuntaban que el ganador del premio FIFA The Best quería cambiar de aires.

"Su agente Pini Zahavi lo sabe. Pero dígame: ¿quién vendería a un jugador que puede marcar 60 goles al año, que es el mejor jugador del mundo con 32 años?", se preguntó Rummenigge retóricamente en ‘Wirtualna Polska’.

A Rummenigge le gustaría prolongar el contrato del delantero polaco antes de tiempo, a quien ve en perfectas condiciones para las próximas temporadas.

"Robert Lewandowski, que está en una condición física increíble, puede jugar al más alto nivel durante otros cuatro o cinco años. ¿Por qué no hacerlo en el Bayern? Robert es como un diamante. Tengo una petición para usted: por favor, dígale al primer ministro polaco que Robert Lewandowski es ahora el mejor embajador de Polonia", comentó.

En el partido del Bayern Munich contra el Augsburgo de este sábado, Robert Lewandowski puede batir el récord histórico de goles en una campaña de la Bundesliga del legendario Gerd Müller, ahora ambos están empatados con 40 tantos.

"Estoy convencido de que Robert marcará el gol número 41. Sus compañeros de equipo le ayudarán sin duda, seremos testigos de un acontecimiento histórico", vaticinó Rummenigge.





