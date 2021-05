La Copa del Rey fue el único título de Barcelona en la temporada 2020-21 | Fuente: Instagram

Barcelona le pondrá fin a la temporada 2020-21 midiéndose al Eibar, sin embargo, ya sin nada por pelear, no tendrá en el partido a su gran estrella Lionel Messi, quien no fue convocado al partido para contar con más descanso y pensar en los compromisos de Eliminatorias Qatar 2022 y Copa América con Argentina.

El curso para Lionel Messi acabó y con ello solo restaría esperar los días para cumplirse el contrato vigente con Barcelona. El capitán todavía no ha renovado, pero en sus planes estaría finalmente permanecer en la entidad azulgrana.

En una entrevista con ‘Olé’, el argentino se refirió a la obtención de la Copa del Rey, único título que ganó Barcelona en la temporada y la cual definió como un “punto de inflexión” de cara al futuro.

"Siempre que compito, compito para ganar e intentar conseguir todos los objetivos y títulos. La verdad es que la última Copa del Rey fue especial por el momento en que estábamos también, el club viene de un par de años donde no lo estábamos pasando bien. Es un vestuario muy joven, con mucha gente nueva, y esta Copa del Rey para el vestuario fue un punto de inflexión, y muy importante", señaló el delantero de 33 años.

Tras diversas conversaciones con su padre y el presidente Joan Laporta, Lionel Messi tendría decidido firmar un nuevo contrato con Barcelona y, desde España, apuntan que las novedades podrían conocerse antes del inicio de la Copa América, la que el ‘10’ está deseoso de jugar.

"Está todo el grupo con muchas ganas, ilusionado de poder jugar esta Copa. Hace mucho que no nos juntamos también, la última vez no pudimos ir por el tema del virus y eso hace que tengamos más ganas de juntarnos. Es una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente seguramente. En lo personal, tengo muchísimas ganas de estar otra vez", subrayó.





