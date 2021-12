Carlos Izquierdoz levanta el trofeo que los acredita como campeón de la Copa Argentina | Fuente: AFP | Fotógrafo: NICOLAS AGUILERA

Boca Juniors venció este miércoles por penales a Talleres en la final de la Copa Argentina y alzó por cuarta vez este título, que no conquistaba desde la temporada 2014-2015.



Con un gol final en la tanda de penales (4-5) del "Toto" Salvio, tras un encuentro que finalizó 0-0, el "Xeneize" logró su primer título con Sebastián Battaglia en los banquillos.



Lo hizo en un partido disputado en el Estadio Único de Santiago del Estero (norte del país), en el cual Boca no terminó de imponer su juego en ningún tramo del encuentro.



De hecho, el "Xeneize" no gozó de ninguna ocasión clara de gol durante los 90 minutos e incluso lamentó la expulsión del volante Juan Ramírez, circunstancias que no le impidieron alzarse con el título desde los once metros.



Para conquistar por cuarta vez esta Copa Argentina (las anteriores habían sido en la primera edición de 1969 y en las temporadas 2011/2012 y 2014/2015), Boca superó sucesivamente desde treintaidosavos de final a Claypole (2-1), Defensores de Belgrano (3-0), River Plate (0-0, 4-1 en penales), Patronato (0-0, 4-2 en penales), Argentinos Juniors (1-0) y a Talleres en la final (0-0, 4-5 en penales).





Así fue la definición por penales entre Boca y Talleres



Boca Juniors salió campeón de la Copa Libertadores | Fuente: TyC Sports Internacional

Boca Juniors va directo a la fase de grupos de Libertadores



Como ganador del certamen, Boca se quedó con los 5,9 millones de pesos (unos 58.000 dólares) del premio y certificó su pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, evitando disputar el repechaje.



Este partido puso punto y final a la décima edición de la Copa Argentina, que además de las cuatro coronas para Boca acumula otras tres de River (2015-16, 2016-17, 2018-19) y una de Rosario Central (2017-18), Arsenal (2012-13) y Huracán (2013-14), con la salvedad que la versión 1970 quedó sin definición.



Argentina aportará cinco plazas directas a la fase de grupos de la Libertadores 2022 y un lugar extra en la segunda fase de la clasificación, mientras que otros seis clubes lograrán su pasaporte a la Sudamericana del año próximo.

(Con información de EFE)

