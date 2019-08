Carlos Tévez se refirió a la reciente derrota de Boca Juniors ante Almagro por la Copa Argentina. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Demian Alday

Habló el ídolo. Carlos Tévez se refirió a la derrota del útimo martes de Boca Juniors ante Almagro en tanda de penales por el pase a octavos de final de la Copa Argentina.

En medio de la presentaciòn de la serie "Apache, la vida de Carlos Tévez" basada en su vida, el delantero argentino no pudo evadir las preguntas acerca de la reciente caída de los 'xeneizes'.

"No es el momento para hablar de eso, porque es mío, muy particular. Es algo que ya estaba programado hace mucho tiempo y lamentablemente -el partido- pasó ayer. Hoy, por suerte, están todos los jugadores apoyándome, para mí es algo importante", sostuvo 'Carlitos' en diálogo con TNT Sports.

A lo que agregó: "Hoy es un día muy difícil para todos, que hoy estén dando la cara es muy importante, me demuestra el cariño que me tienen. No es fácil poner las cámaras y ante toda la gente. Me hace muy feliz", indicó el delantero.

A la presentación de la serie en mención se hicieron presentes Daniele De Rossi, Ivan Marcone, Lisandro López y Julio Buffarini, compañeros en Boca Juniors.

La vida del 'Apache':

Este viernes se estrenará en Netflix "Apache, la vida de Carlos Tévez", serie basada en la historia de 'Carlitos' y que hace una recopilación de su vida privada y como futbolista desde sus inicios en el barrio Ejército de Andes hasta su llegada al fútbol profesional.