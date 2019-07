El goleador argentino saludó la llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors. | Fuente: Composición - AFP

La ex estrella argentina Gabriel Batistuta saludó a su ex compañero de la Roma, Daniele de Rossi. El ex jugador albiceleste publicó la bienvenida a través de sus redes sociales, tras conocerse la llegada del italiano para fichar con Boca Juniors.

"¡Ciao Daniele, come stai! Bienvenido a la Argentina. Te quería contar que para todos los hinchas del fútbol es una alegría que participes de nuestro campeonato", aseguró el ex goleador argentino.

Asimismo, el gaucho le deseo buena suerta en su nueva etapa como futbolista. "Te deseo toda la suerte del mundo y que tu experiencia en Argentina sea de lo mejor. Un abrazo grande y ya nos veremos", indicó Batistuta.

Gabriel Batistuta y Daniele De Rossi compartieron vestuarios en la Roma desde el 2000 hasta 2003. Ambos consiguieron el tercer y último Scudetto de la historia del club italiano.