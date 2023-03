Darío Benedetto y Luis Advíncula esperan a su nuevo entrenador. | Fuente: AFP

Este jueves la prensa argentina dejó en claro su sorpresa sobre el "no" de Gerardo Martino a la oferta de Boca Juniors. El entrenador argentino de 60 años evaluó la propuesta, pero decidió no aceptarla tras la salida de Hugo Ibarra como entrenador.

Los medios deportivos de Argentina señala que Boca Juniors apostó por Martino como única opción, pero ahora Juan Román Riquelme, como vicepresidente del club xeneize, tendrá que definir a su nuevo DT a pocos días del inicio de la Copa Libertadores 2023.

"No estaba en los planes. O por lo menos en los planes de Juan Román Riquelme. La negativa de Gerardo Martino le genera no sólo una desilusión al Consejo de Fútbol de Boca, sino que además lo deja sin un plan claro en el corto plazo, ya que la llegada del ex DT de la Selección era la única opción que estaban manejando. Pero tendrán que seguir buscando: el Tata rechazó la oferta para ser el entrenador del Xeneize", señaló Olé.

La información indica, además, que Riquelme deseaba a Martino como entrenador de Boca antes de la desvinculación de Ibarra, que fue destituido en medio del irregular nivel de juego del plantel.

Más opciones en Boca Juniors

Además del 'Tata' Martino, han sonado más nombres para asumir el buzo del entrenador de Boca: José Pekerman que recientemente se desvinculó de la Selección de Venezuela y Diego Martínez, que actualmente es DT de Tigre.

Martino le dijo que NO a Boca.... ¿A quién tendría que ir a buscar Riquelme ahora? 🤔 pic.twitter.com/9lg99pihiz — Diario Olé (@DiarioOle) March 30, 2023

Hugo Ibarra en su despedida: "Salíamos campeones cada tres meses"

Hugo Ibarra, destituido técnico de Boca Juniors, hizo el miércoles, cuando fue a despedirse de sus compañeros, un balance "positivo" de su tiempo en el club argentino, aunque reconoció que hay cosas que no se pudieron lograr. "La verdad que hay cosas que no se pudieron lograr, pero (un balance) sumamente positivo", dijo en declaraciones a los medios.

Como se sabe, la directiva de Boca Juniors resolvió que Hugo Ibarra, quien dirigía el equipo desde julio de 2022, abandonase el banquillo después de varios partidos en los que el equipo mostró un flojo desempeño.

Sobre esta decisión, Hugo Ibarra, de 48 años, se mostró tranquilo: "desde el momento en que me hago cargo del club sé las reglas del juego cómo son y nunca estuve aferrado a un lugar, siempre trabajé día a día y es lo que hice".

"Y las decisiones que se toman hay que acatarlas por el bien del club. Yo quiero muchísimo a este club. Entonces es lo mejor, uno tiene que acatar la decisión", sentenció.





