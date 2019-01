Gustavo Alfaro dijo en Boca Juniors, no hay purgatorio, "es cielo o infierno", al admitir que su compromiso como nuevo entrenador "es ganar, salir campeón".



"Boca está obligado a ganar todo lo que juega. Tenemos desafíos muy fuertes por delante, tenemos que tratar de cumplir eso. Boca no tiene purgatorio, es cielo o infierno. Es ganar, salir campeón, esa es la meta", declaró el técnico, de 56 años, en su presentación como sucesor de Guillermo Barros Scheloto.



"Para mí es una mezcla de orgullo y desafío estar hoy acá. Siento que estoy cumpliendo un compromiso que asumí con mi viejo (padre) cuando hace mucho tiempo atrás dejaba de lado la ingeniería química para dedicarme al fútbol. Le prometí a mi viejo que iba a llegar a lo más grande del fútbol argentino", dijo a periodistas.

Gran plantel



Dijo que cuenta con un "plantel muy rico" y resaltó que Boca Juniors es el actual bicampeón de la Superliga y viene de ser finalista en la última Copa Libertadores.



"Siento que estoy en la etapa final de mi carrera, en el cierre, no me voy a retirar el año que viene. Esta es una experiencia que me gustaría pasar. Siento que me agarra en un momento de plenitud. Tengo muchas cosas por aprender, por dar, por luchar. Si algo le falta a mi carrera es ganar una Copa Libertadores", aseguró.





Sobre Carlos Tevez



Alfaro calificó a Carlos Tevez como "el jugador más emblemático" del plantel y adelantó que el equipo se "apoyará" en él.



"Carlos triunfó en las ligas mas exigentes del mundo. Él no vino a Boca a terminar su carrera, vino a buscar la gloria, en ese camino está. No tuve la oportunidad de hablar con él pero obviamente que tiene que ser un jugador que nos sume desde todo lugar", señaló.



"Siempre se puede luchar por algo más, siempre se puede lograr algo más, no importa el lugar en el que estés. Nos tenemos que adaptar rápidamente a lo que queremos porque sabemos que ya el duelo se hizo, hay que mirar para adelante y a partir de mañana empezar a construir la victoria que vendrá", concluyó.







(Con información de EFE)