Mauro Zárate con su esposa | Fuente: Instagram

Los deportistas de alto rendimiento deben cuidar no solo físico, sino también su alimentación. Algunos se permiten algunas licencias, otros no. Ese es el caso del delantero de Boca Juniors Mauro Zárate, quien cuida al milímetro su dieta tanto que tiene una costumbre cada vez que sale a cenar a un restaurante con su esposa.

"Come pescado al mediodía y a la noche y verduras hervidas. Siempre lo mismo. Una vez por semana tiene un permitido, generalmente después de jugar. No toma alcohol ni gaseosas. Tiene que mantener su peso y estar liviano", contó Natalie Weber al programa de TV Chismoses.

Hasta ahí, todo normal. Es lo que haría la mayoría de futbolistas. Lo que generó sorpresa llegó después. "Él come diferente a todos nosotros, comemos en la misma mesa pero no comemos lo mismo. Pero no se tienta, vamos a comer a un restaurante y se lleva su táper. Me lo hace meter adentro de la cartera. Los mozos ya lo conocen, él le da un táper y le dice 'ponemelo en un plato por favor'”, reveló.