Lucas Torreria: "Lo tengo muy claro, quiero ir a Boca Juniors"

Lo tiene decidido. Lucas Torreira, mediocampista uruguayo de 25 años, volvió a referirse a su deseo de llegar Boca Juniors y dejar de ser jugador de Atlético de Madrid a partir de julio de este año.

"Yo lo tengo muy claro, es mi idea y la quiero cumplir. Quiero estar cerca de mi familia, sobre todo acompañar a mi papá, el que más está sufriendo por la muerte de mi mamá. Son dos temporadas aquí en Europa en las que no lo estoy pasando muy bien. Siempre intento estar con una sonrisa. piensan que está todo bien pero no es así", indicó Torreira en diálogo con Perfil Bulos.

Asimismo, habló de su actual situación como futbolista ya que, si bien milita en el equipo 'colchonero', su pase sigue perteneciendo a Arsenal de la Premier League.

"Soy jugador del Arsenal y se tendrán que poner de acuerdo los clubes para una cesión de un año. Una compra sería difícil para Boca. Me gustaría hacerlo ahora, con 25 años", sostuvo Torreira.

Por otro lado, reveló que ya ha tenido acercamientos con parte de la dirigencia del equipo del peruano Carlos Zambrano: "He hablado muchas veces con Riquelme. Hace un año Román se prestó para hacer un vídeo sorpresa a un amigo por su cumpleaños. Me mandó dos camisetas, una para mi amigo y otra para mí. Ahí fue naciendo nuestra relación. Siempre nos escribimos, como cuando les fue mal con el Santos. Me agradeció por hablar bien del club".





