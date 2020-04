Sebastián Villa tendrá que dejar la casa de Juanfer Quintero tras denuncia por agresión a su pareja. | Fuente: AFP

El último lunes se dio a conocer que Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, fue denunciado por su ex pareja, Daniela Cortés, por agresión física.

Tras esto, Villa decidió mudarse a casa de su compatriota, Juanfer Quintero, futbolista de River Plate, quien vive en el mismo barrio. Allí pasó la noche del lunes y planeaba quedarse el tiempo que sea necesario.

Sin embargo, Quintero recibió la sugerencia por parte de la dirigencia del equipo 'millonario' de que no se involucre con el escándalo y, según trascendió a la prensa, provocó el enojo de Marcelo Gallardo.

Por otro lado, este miércoles se aprobó la restricción perimetral por la que Villa no podrá permanecer en la casa de su amigo, esto a raíz de que no puede acercarse a menos de 1,500 metros de su ex pareja, motivo por el que tendrá que mudarse nuevamente.