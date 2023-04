Guía de partido, Boca vs Estudiantes por la Liga Profesional. | Fuente: @BocaJrsOficial

Duelo clave. Boca Juniors recibirá a la tienda de Estudiantes de La Plata este fin de semana en el marco de la Liga Profesional.

El partido de Boca Juniors contra Estudiantes se llevará a cabo el sábado 15 de abril en el Estadio La Bombonera, ubicado en Buenos Aires, en horario peruano confirmado de las 5:00 p.m. El xeneize está en la obligación de sacar una victoria luego de su caída a mitad de semana a manos de San Lorenzo como local.

En Boca, cada vez más lejos del campeonato, sufrió cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, y luego de la caída ante el 'Cuervo' (1-0) intentará recomponerse en casa, donde le ha costado hacerse fuerte en esta temporada.

Boca Juniors vs. Estudiantes: horarios en el mundo

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:00 p.m.

Para Jorge Almirón, el entrenador que asumió hace pocos días en medio de la debacle auriazul, la primera misión será rearmar una defensa diezmada por lesiones, suspensiones y bajos rendimientos individuales.

Hay que tener en cuenta que River Plate es el líder gracias a una gran serie de seis victorias consecutivas. Afrontará otro examen atractivo cuando visite a Newell’s Old Boys, en uno de los cotejos principales de la duodécima fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino, que comenzará el sábado.

El equipo de la banda roja viene de golear por 3-0 a Gimnasia y Esgrima por la Liga Profesional en una noche de fiesta en el Monumental, un resultado que le permitió mantener la distancia de cuatro puntos sobre el escolta San Lorenzo, mientras que le lleva mucha más ventaja a otros grandes como Racing (10 puntos), Boca Juniors (13) e Independiente (18).

"Me encantaría que el equipo en algún momento sea una máquina. No me comparo ni me exijo tanto. Quiero que el equipo sea dominante, sólido, cada vez más agresivo. Por momentos lo somos y creo que estamos en el buen camino", consideró el entrenador Martín Demichelis, que ha logrado excelentes números en sus primeros cotejos.

¿Dónde ver el Boca contra Estudiantes vía TV por Liga Profesional?

Será transmitido por la señal de ESPN, ESPN Premium, AFA Play y Star+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

