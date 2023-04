Partidos de hoy, Perú, 15 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: Alianza Lima

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. Cantolao por Liga 1 Betsson. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.





Programación de los partidos de hoy, sábado 15 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Atlético Grau vs. César Vallejo - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. Alianza Lima vs. Cantolao - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Villarreal vs. Real Valladolid – D Sports, D GO

09:15 a.m. Athletic Club vs. Real Sociedad – STAR+, ESPN Extra

11:30 a.m. Real Betis vs. Espanyol – D Sports, D GO

2:00 p.m. Cádiz vs. Real Madrid – D Sports, D GO

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Aston Villa vs. Newcastle – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Tottenham vs. Bournemouth – STAR+

09:00 a.m. Everton vs. Fulham – STAR+

09:00 a.m. Southampton vs. Crystal Palace – STAR+

09:00 a.m. Chelsea vs. Brighton – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Wolves vs. Brentford – STAR+

11:30 a.m. Manchester City vs. Leicester City – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. Bologna vs. AC Milan – STAR+

11:00 a.m. Nápoli vs. Hellas Verona – STAR+, ESPN 3

1:45 p.m. Inter de Milán vs. Monza – STAR+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Bayern Munich vs. Hoffenheim – STAR+, ESPN 2

08:30 a.m. Stuttgart vs. Borussia Dortmund – STAR+

08:30 a.m. Colonia vs. Mainz 05– STAR+

08:30 a.m. RB Leipzig vs. Augsburgo – STAR+

11:30 a.m. Eintracht Frankfurt vs. Borussia M’gladbach – STAR+

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Rennes vs. Stade de Reims – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. Racing Club vs. Liverpool FC – STAR+

1:30 p.m. Peñarol vs. Danubio – STAR+

6:30 p.m. Plaza Colonia vs. Cerro Largo – STAR+

Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

3:30 p.m. Juan Aurich vs. Santos FC – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:10 p.m. Pereira vs. Santa Fe – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. La Guaira vs. Angostura – GolTV Play

6:15 p.m. Carabobo vs. Rayo Zuliano – GolTV Play

Partidos de hoy, Liga MX – México

8:05 p.m. Club León vs. Chivas Guadalajara – Marca Claro (YouTube), Claro Sports

Partidos de hoy, Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. Chaves vs. Benfica – GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. FC Porto vs. Santa Clara – GolTV Play, GolTV

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

12:30 p.m. Técnico Universitario vs. Aucas – STAR+

3:00 p.m. Deportivo Cuenca vs. Guayaquil City – STAR+

6:00 p.m. LDU Quito vs. Barcelona SC – STAR+, GolTV

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Toronto FC vs. Atlanta United – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Austin FC vs. Vancouver Whitecaps - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. Minnesota United vs. Orlando City - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Portland Timbers vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. San Jose Earthquakes vs. Sporting KC - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

2:30 p.m. Defensa y Justicia vs. Instituto – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:00 p.m. Boca Juniors vs. Estudiantes LP – STAR+, Fanatiz, AFA Play, ESPN

7:30 p.m. Gimnasia LP vs. Belgrano – Fanatiz, AFA Play, STAR+

7:30 p.m. CA Huracán vs. Argentinos Jr. – Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A (Brasileirao) – Brasil

2:00 p.m. América MG vs. Fluminense – STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

4:30 p.m. Athletico Paranaensee vs. Goiás - STAR+, Fanatiz, Brasileirao Play

7:00 p.m. Atlético Mineiro vs. Vasco da Gama – STAR, ESPN Extra, Fanatiz, Brasileirao Play

Partidos de hoy, Serie B – Italia

07:00 a.m. Genoa vs. Perugia – D Sports, D GO

09:15 a.m. Cagliari vs. Frosinone - D Sports, D GO





NUESTROS PODCASTS

¿Qué se sabe sobre la variante covid XBB.1.16 que causa preocupación en India?

La Organización Mundial de la Salud está monitoreando XBB.1.16, una subvariante omicron que se ha detectado en más de 20 países y está contribuyendo a un aumento reciente de casos de COVID-19 en India. Conocido como "Arcturus", XBB.1.16 ha sido incluido como una variante de la OMS bajo monitoreo desde el 22 de marzo, con 800 secuencias de la subvariante omicron actualmente analizadas en 22 países.