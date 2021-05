Boca Juniors enfrenta a Lanús por la Copa de la Liga | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN IGNACIO RONCORONI

Boca Juniors intentarán conseguir este domingo, en la penúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, su clasificación para los cuartos de final.

El elenco ‘xeneize’, que este miércoles le ganó al Santos de Brasil por la fase de grupos de la Copa Libertadores, recibirá en La Bombonera a un rival directo: Lanús.

Debido al acelerado fixture de la Libertadores, es muy probable que el entrenador Miguel Ángel Russo opte por varias modificaciones en la alineación titular para darle descanso a los jugadores.

Quien todavía no será parte de la consideración es el defensa peruano Carlos Zambrano. En esta semana se recuperó del coronavirus y se integró a los entrenamientos junto al resto del plantel, pero volvió a quedar fuera de la convocatoria.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca Juniors vs. Lanús?

Boca Juniors vs. Lanús chocarán en duelo vibrante el domingo 2 de mayp. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 8:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en La Bombonera. En territorio argentino el partido iniciará a partir de las 10:00 a.m.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Boca Juniors vs.Lanús?

El partido EN DIRECTO será transmitido por TNT Sports y ESPN. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe

📋 Lista de concentrados para recibir a Lanús en la Bombonera. #VamosBoca 👊 pic.twitter.com/WHUUtr3SrV — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 1, 2021





Boca Juniors vs. Lanús: horarios del partido

5:00 a.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

7:00 a.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

8:00 a.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami y New York)

10:00 a.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

3:00 p.m.: España, Francia, Italia

Boca Juniors llega tras vencer a Santos en la Libertadores | Fuente: ESPN





