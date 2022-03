Carlos Izquierdoz se pierde el partidazo ante River Plate. | Fuente: TyC Sports

Baja sensible. El zaguero y capitán de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, sufrió una "fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo", deberá ser operado y no podrá jugar este domingo el Superclásico del fútbol argentino ante River Plate.



Carlos Izquierdoz se lesionó el domingo en la victoria de Boca Juniors 0-1 ante Estudiantes de la Plata correspondiente a la sexta jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y este lunes se confirmó la lesión luego de que se le realizarán estudios.



El parte médico indica que Izquierdoz deberá ser "intervenido quirúrgicamente en las próximas horas". Así, no llega al duelo frente a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Boca Juniors, sin Carlos Izquierdoz frente a River Plate

Carlos Izquierdoz: fractura de la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo. El jugador será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.



Se estima que el capitán de la tienda xeneize estará fuera de los campos por alrededor de dos o tres meses.



Ante ello, el defensor peruano Carlos Zambrano es el que se lleva los focos para reemplazarlo en la zaga central. El popular 'León' iría desde el arranque frente a los 'millonarios'.

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo en una nueva edición del superclásico argentino en la "jornada de los clásicos interzonales" del torneo argentino.



El Xeneize es tercero de la Zona B con once puntos, dos menos que el líder Estudiantes de La Plata. River Plate lidera la Zona A con 13 puntos junto a Unión de Santa Fe.



Este Superclásico se jugará este domingo a las 5:00 p.m. hora peruano (7:00 p.m hora argentina) en el Monumental de la ciudad de Buenos Aires. (EFE)

