Endrick y la emotiva carta para su hermano en la que cuenta los sacrificios que tuvieron que hacer sus padres

Endrick está causando furor en la Selección de Brasil. Y es que el atacante de 17 años fue el héroe del 'Scratch' al anotar el gol del triunfo en el amistoso ante Inglaterra en el estadio Wembley. Su momento futbolístico ya da que hablar previo a su incorporación al Real Madrid, aunque también lo hace fuera de las canchas.

El atacante de Palmeiras se tomó un tiempo especial para dedicarle una carta a su hermano Noah en The Players Tribune. Contó el drama de su infancia en medio de la pobreza de su familia.

"Querido Noah, te quiero. Esto es lo primero, por encima de todo lo demás. Desde el primer día he sentido que teníamos un vínculo especial. Nunca te he dicho esto, pero cuando estabas a punto de nacer, en realidad me esperaste para marcar un gol", señala un extracto de la carta.

En un momento señaló que su vida cambió a base del esfuerzo de toda la familia y que pronto dejará Brasil para ponerse la camiseta de Real Madrid, el equipo de sus amores.

"No sé cuándo leerás esta carta, pero ahora mismo tienes cuatro años y nuestras vidas están cambiando muy rápido. En los próximos meses, me iré a España para jugar en el Real Madrid; sí, el equipo que siempre elijo en la PlayStation cuando me ves jugar", agregó.

La pobreza en la infancia de Endrick

"En aquel entonces, no vivíamos en un apartamento de alto nivel como ahora. No teníamos una nevera llena de los yogures que te gustan tanto. Vivíamos en un lugar llamado Vila Guaíra y nuestra vida era muy distinta a la de ahora. Con el tiempo oirás todo tipo de cosas sobre cómo era nuestra vida. Dirán que todo era dolor y sufrimiento. Pero la realidad es que yo viví una infancia fantástica, gracias a Dios, gracias a todo lo que mamá y papá sacrificaron por nosotros. Y gracias al fútbol, evidentemente", recordó Endrick cuando pasaba penurias en su barrio Vila Guaíra.

También dio a conocer que sus padres lloraban constantemente por la falta de dinero. "Espero que ahora lo entiendas todo mejor, hermano. La vida que estamos viviendo ahora no ha venido de la nada. Nos lo hemos ganado, con trabajo duro y con muchas lágrimas. Mamá siempre dice que un solo error puede hacer que todo fracase, y tiene razón. Mamá comiendo el pan de hace dos días. Papá durmiendo bajo el cobertizo de las taquillas del estadio. Mamá llorando en el baño. Papá llorando en el sofá. Guarda siempre todo esto en tu corazón. Te quiero hermano. Desde el fondo de mi corazón", culminó Endrick, que podría ser titular en el amistoso ante España.

