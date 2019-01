Brasil vs. Bolivia por el grupo A del Sudamericano Sub 20 | Fuente: RPP Noticias

Brasil vs. Bolivia | EN VIVO | La selección brasileña Sub 20 se enfrentará este viernes a Bolivia con el objetivo de puntuar para sellar el pase al hexagonal final del Sudamericano que se disputa en Chile. A la Canarinha le basta con un empate ante los bolivianos, colistas del grupo A con un punto y que necesitan casi un milagro para meterse entre los tres primeros.



La Verde debería ganar a Brasil por varios goles de diferencia y esperar que Chile y Colombia no empaten en su partido para escalar hasta la tercera posición del grupo.



Casi una epopeya para un equipo que aún no sabe lo que es ganar en el torneo y que el pasado miércoles perdió de nuevo, esta vez ante Venezuela (1-0), que ya está clasificado a la fase final.



Para Brasil el duelo ante Bolivia es, a priori, asequible, aunque las dudas han aflorado en el gigante sudamericano después de la caída ante Chile (1-0) este miércoles.



El equipo que entrena Carlos Amadeu ofreció su peor versión, lejos del fútbol que le permitió derrotar a Venezuela (2-1) hace apenas unos días.



Brasil vs. Bolivia: alineaciones probables.

Brasil: Phelipe; Vitinho, Vitao, Walce, Carlos Augusto; Luan, Igor, Marcos Bahia; Rodrygo, Tete y Lincoln. DT. Carlos Amadeu.



Bolivia: Jairo Cuéllar; Joel Fernández, Walter Antelo, Jairo Quinteros, Roberto Fernández; Adalid Terrazas, Franz Gonzales, César Menacho; Roler Ferrufino, Ramiro Vaca y Misael Cuéllar. DT. Sixto Vizuete.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.