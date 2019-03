Brasil vs. Panamá | Fuente: CBF

Brasil vs. Panamá chocan este sábado en el Estadio do Dragão en Portugal. El encuentro amistoso sirve como preparación con miras a la Copa América 2019. La Canarinha buscará sumar la séptima victoria consecutiva de esta nueva etapa frente a los canaleros a partir de las 12:00 pm. (hora peruana) en el estadio do Dragao de Oporto, antes de viajar a Praga para enfrentarse a República Checa el día 26.

Brasil vs. Panamá. alineaciones confirmadas

Brasil: Ederson; Fagner, Militáo, Miranda, Telles, Casemiro, Arthur, Paquetá, Coutinho, Firmino y Richarlison.

Panamá: Mejía; Machado, Cummings, Escobar, Murillo, Davis, Cooper, Godoy, Quintero, Rodríguez, Torres.