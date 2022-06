Byron Castillo y el Mundial con Ecuador: "Estamos seguros que haremos cosas grandes"

Byron Castillo, defensa de Ecuador, fue el protagonista de un proceso legar entre su selección y Chile, que argumentaba una supuesta irregularidad en la inscripción del jugador. Finalmente la FIFA desestimó todos los cargos y ahora el futbolista vive una nueva etapa.

Fue presentado como nueva incorporación del León de México y contó todo lo que vivió en estos últimos meses. "Me siento feliz de poder estar aquí, con toda esta gente que me ha acogido muy bien. Y bueno me siento feliz, antes de que pasara todo esto (el reclamo fallido de Chile a la FIFA) siempre he sido una persona feliz, me gusta reír, hacer amigos, conversar. Y bueno, está el Byron de vuelta después de todos esos problemas que tuve", señaló Castillo.

En otra parte de su presentación, Byron Castillo también habló sobre las aspiraciones de Ecuador en Qatar 2022. "Poder estar en un Mundial es algo muy lindo, a disfrutarlo porque son cosas que no se juegan todos los días. En Ecuador estamos 100% seguros de que vamos a hacer cosas grandes", finalizó.

Byron Castillo llega a León procedente del Barcelona de su país y ha firmado un contrado hasta diciembre del 2025.